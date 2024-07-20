夏季尿道感染頻發？8項女性預防建議

泌尿道感染是女性夏天最困擾的事之一，伴隨難以忍受的灼熱和疼痛感，想預防泌尿道感染，除了多喝水、不憋尿、少熬夜，還要避免喝咖啡或含酒精等刺激性飲料。

隨著夏季到來，有不少女性因為排尿不適而到泌尿科求診，伴隨著難以忍受的灼熱感和疼痛，泌尿道感染成為女性夏季常見的困擾之一。為了有效預防尿道感染，除了多喝水、避免憋尿和少熬夜外，還要避免飲用咖啡和含酒精的刺激性飲料。

女性由於尿道較短，相較於男性更容易受到感染。在性行為後多喝水以增加排尿量、如廁後由前往後擦拭、生理期勤換衛生棉保持會陰部乾燥、多淋浴避免盆浴等，都能有效減少感染的機率。