夏季尿道感染頻發？8項女性預防建議

隨著夏季到來，有不少女性因為排尿不適而到泌尿科求診，伴隨著難以忍受的灼熱感和疼痛，泌尿道感染成為女性夏季常見的困擾之一。為了有效預防尿道感染，除了多喝水、避免憋尿和少熬夜外，還要避免飲用咖啡和含酒精的刺激性飲料。
女性由於尿道較短，相較於男性更容易受到感染。在性行為後多喝水以增加排尿量、如廁後由前往後擦拭、生理期勤換衛生棉保持會陰部乾燥、多淋浴避免盆浴等，都能有效減少感染的機率。
由尿道炎或膀胱炎開始 嚴重時會影響腎臟
泌尿道感染是泌尿系統受到微生物感染，通常從尿道炎或膀胱炎開始，嚴重時甚至會影響腎臟。根據食藥署邀請臺北市立聯合醫院中興院區連彥奇藥劑師的說明，尿道感染分為「非複雜性」及「複雜性」兩類。非複雜性尿道感染指泌尿系統正常，無前列腺肥大、結石或先天結構異常，而複雜性尿道感染則是患者本身有泌尿道構造或功能異常，如神經性膀胱、泌尿道結石、糖尿病等。
泌尿道感染的常見症狀包括頻尿、排尿時的灼熱與疼痛，有時還會伴隨畏冷顫抖、發燒、噁心、嘔吐等症狀。連藥劑師解釋，由於女性尿道較短，細菌容易從尿道口侵入膀胱、輸尿管甚至腎臟，因此女性尿道感染的機率遠高於男性。
常見尿道感染原因及預防方法
根據三軍總醫院的衛教資訊，尿道感染的常見原因包括有：
- 飲水量過低：水喝得少，會減少排尿頻率，增加細菌在膀胱或尿道內的停留時間，導致感染。
- 長時間憋尿：某些職業如教師、股市/百貨營業員、司機等，由於工作性質需要長時間憋尿，而導致感染機率增加。
- 特殊活動：性行為時，陰道和肛門間的細菌容易帶入尿道或膀胱，且性交可能會造成組織不適，使其容易受到感染。
- 衛生習慣不良：排尿後擦拭方向不對，容易將細菌帶入尿道或膀胱，引起感染；擦拭方向應由前往後，由陰道口擦至肛門。
- 避孕方法不當：使用不當的子宮避孕套會壓迫膀胱，增加感染機會。此外，避孕套上的殺精劑會讓陰道組織變得脆弱，容易感染。
- 更年期女性：由於荷爾蒙降低會導致黏膜乾澀、脆弱，增加感染機會(約一般年齡層的10至15倍之多)。
診斷與治療
一旦出現尿道感染症狀，應立即就醫。醫生通常會要求病患取中段小便進行檢查。確診後，醫生會開立抗生素治療，輕微感染者可能只需服藥一至三天，但為了確保泌尿道內的細菌能夠完全被控制，患者應遵循醫囑完成整個用藥療程。
日常預防建議
雖然無法完全避免尿道感染，但根據三軍總醫院的衛教資訊表示，以下建議能有效降低感染風險：
- 多喝水：增加排尿，將細菌沖出泌尿道。
- 不可憋尿。
- 如廁後正確擦拭：排尿和排便後由前往後擦拭，避免細菌傳播，並保持陰部的衛生。
- 良好的排便習慣。
- 性行為前後多喝水：增加排尿，尤其性行為後，最好能有一次排尿，將可能已污染的細菌沖出。
- 飲用蔓越莓果汁：因蔓越莓中所含的特殊有機酸可讓尿液維持酸性，並抑制細菌附著在泌尿系統。
- 檢查子宮避孕套是否合用，或使用其他避孕方式；如果必需連續使用子宮避孕套，盡量能在非避孕時，將其拿下。
- 避免穿過緊衣服：過緊服裝可能會讓組織不適，產生悶熱和增加細菌繁殖的機會，應選擇透氣性好的棉質內褲。
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