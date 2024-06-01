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健康
2024-06-01 10:00:00

夏枯草要煲幾耐？詳解功效、副作用及適合人士（附食譜建議）

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夏枯草要煲幾耐？詳解功效、副作用及適合人士（附食譜建議）

夏枯草要煲幾耐？詳解功效、副作用及適合人士（附食譜建議）

夏枯草（英文：Prunellae Spica）屬於草本植物類中藥，能夠清肝明目。不過，夏枯草並不是適合所有人服食，所以這篇文章邀請了中醫師為你解構夏枯草好處、副作用、適合人士及正確服食方法等。

作者：蔡嘉麗中醫師

甚麼是夏枯草？

夏枯草是唇形科多年生草本植物，性味為苦、辛及寒。它的成份主要含熊果酸、齊墩果酸及夏枯草酸性多糖。夏枯草主要生於荒地、路旁及山坡草叢中，分佈於全國大部份地區；藥材主產於江蘇、安徽、河南等地。

夏枯草的功效及好處

  • 清肝明目：用於目赤腫痛，頭痛眩暈
  • 散結解毒：用於瘰癧癭瘤，特別對肝鬱化火型的甲狀腺腫大有效
  • 降血壓：對肝熱陽亢型高血壓有效
夏枯草要煲幾耐？詳解功效、副作用及適合人士（附食譜建議）

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夏枯草營養價值

每100克的夏枯草約含有：

  • 卡路里 - 60卡
  • 蛋白質 - 4.7克
  • 脂肪 - 2.5克
  • 碳水化合物 - 10.8克
  • 脂肪 - 0.7克
  • 維他命A - 627微克
  • 維他命C - 28克
  • 膳食纖維 - 1.9克
  • 核黃素 - 0.21毫克
  • 煙酸 - 1.2毫克
  • 胡蘿蔔素 - 3.1微克
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夏枯草要煲幾耐？詳解功效、副作用及適合人士（附食譜建議）

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甚麼人適合服食夏枯草？

常熬夜易有肝火、情緒急躁、脅肋脹痛、眼乾腫痛、目赤、頭痛眩暈的人士，均適合服食夏枯草。

夏枯草的副作用／注意事項

過量服用夏枯草，可造成腹瀉、腸道不適、嘔吐等症狀。而且要留意夏枯草不可每天服用，當上火症狀改善後應停止服用；兒童、長者、孕婦亦應慎重服用。

甚麼情況／人士不適合服用？

脾胃虛弱，喜暖惡冷食，容易胃脹滿不適，腹瀉便溏，消化功能弱人士及對夏枯草過敏人士，均不適合服用夏枯草。

夏枯草的正確服食方法

夏枯草的合適份量建議為每次 6 至 15 克，大劑量可用至 30 克，一般要煲 30 至 45 分鐘。
 

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湯水／涼茶建議

1. 羅漢果夏枯草

【材料】夏枯草 30g，羅漢果 1 個

【做法】將夏枯草浸泡 15 分鐘，撈起隔水備用。羅漢果洗淨，剝開備用。煲内放入羅漢果、夏枯草，加入清水 2 公升，加蓋大火煲滾，水滾後轉小火煲 45 分鐘，隔渣後適溫飲用。

【功效】清肝潤肺，生津止渴

2. 夏枯草綿茵陳湯

【材料】夏枯草 50g、車前草 50g、綿茵陳 50g、蜜棗 1 粒、瘦肉 300g

【做法】將夏枯草、車前草，綿茵陳各自浸泡 15 分鐘，撈起隔水備用；羅漢果洗淨，剝開備用；瘦肉洗凈汆水備用。將所有材料放入煲内，加水 2.5 公升，水滾後轉小火煲 45分鐘，加少量食鹽調味，適溫飲用。

【功效】清肝利濕

3. 夏枯草涼茶

【材料】夏枯草 30g，蜜棗 3 粒

【做法】將夏枯草浸泡 15 分鐘，撈起隔水備用。將上述材料放入煲中，加蓋大火煮滾， 轉中小火煲 45 分鐘，隔渣後適溫飲用。

【功效】清肝明目，散結解毒

如何選擇夏枯草？

以紫褐色、穗大，體輕，乾燥質脆，略有香氣，味淡為佳。

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常見問題

月經期間可服食夏枯草嗎？

由於夏枯草性寒，經期間建議暫停飲用夏枯草，避免出現或加重腹瀉，經痛等不適情況。

夏枯草怎樣清洗？

把夏枯草切段，撈洗幾次，洗乾凈雜質即可。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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