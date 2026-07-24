蛋白質｜紅肉蛋白質要點樣揀？牛肉豬肉邊到最少脂肪！營養師教3煮瘦肉不「鞋口」保營養

攝取蛋白質可以吃紅肉嗎？有營養師指出，雖然白肉是補充蛋白質首選來源，但紅肉只要挑對部位，一樣是優質選擇。她指出，牛肉和豬肉的最少脂肪部位，並教烹調瘦肉時的3大注意事項，以免肉類口感受影響，並保留營養。

蛋白質｜紅肉蛋白質要點樣揀？ 營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，在均衡飲食中，蛋白質的攝取至關重要。臨床營養建議，每餐應攝取足夠的蛋白質，以豆類、魚類、蛋類及肉類為主要來源，其中肉類部分優先推薦脂肪含量較低的白肉(如雞肉)。而紅肉(豬肉、牛肉)由於飽和脂肪含量較高，可能增加心血管的風險，所以建議適量攝取，並優先選擇瘦肉部位。對於偏好紅肉的族群，辨識並選擇低脂部位，是同時獲取優質蛋白質與鐵質，同時控制飽和脂肪攝取的可行方法。

蛋白質｜牛肉豬肉邊到最少脂肪！ 她指出，豬肉的脂肪含量較低的部位及其特性，以供日常選購參考。豬肉的瘦肉部位多集中於背部與後腿區域，脂肪含量相對較低： 豬柳(柳梅)：為豬肉中最嫩且脂肪含量最低的部位，水分含量充足，適合快速煎烤或快炒。

梅頭豬扒：位於豬背脊，肉質整齊、脂肪分布少。適合切片製作豬排，或採水煮、溫拌方式料理。

豬冧肉：肌肉纖維較粗，油脂含量極低。常用於絞肉、肉絲或加工製品(如貢丸、肉鬆)。居家烹調時建議切薄片快炒，以維持口感。

豬展：雖含有筋膜，但脂肪含量低，適合長時間燉煮或滷製，肉質經燉煮後軟硬適中。 而牛肉的瘦肉選擇較多，主要分布於後腿與腰脊區域： 牛柳：為牛肉中脂肪含量最低的部位之一，肉質軟嫩，適合追求高品質瘦肉者。

後腿肉：脂肪含量極低，但肉質較硬，建議切薄片作為火鍋肉片，或採慢火燉煮。

板腱：位於肩胛部，肉質比例高，中間帶有透明嫩筋，整體油脂少，適合煎烤。

西冷：雖邊緣有明顯油脂層，但去除後內部脂肪紋路較肋眼少，為理想的瘦肉來源。

蛋白質｜營養師教3煮瘦肉不「鞋口」保營養 營養師林俐岑表示，瘦肉因脂肪含量低，加熱後易顯乾柴。為確保口感與營養價值，建議參考以下原則： 逆紋切片：加熱前先觀察肉紋方向，逆紋切斷纖維，有助於提升肉質軟嫩度。 控制烹調溫度與時間：避免高溫久炸。可利用微量水與油進行「水炒」，或採低溫慢煮、餘溫悶熟等方式。需特別注意豬肉務必全熟，中心溫度應達攝氏70度以上。 天然酵素軟化：若擔心肉質偏硬，可利用菠蘿汁、木瓜泥或少許米酒先行醃漬，透過天然酵素分解肌肉纖維。例如，以菠蘿汁(每100公克肉約搭配15cc)醃漬20至30分鐘，即能有效嫩化肉質。

豬肉與牛肉的瘦肉部位富含生物利用率高的血基質鐵，對於缺鐵性貧血者有助益。建議餐後搭配富含維他命C的水果(如番石榴、奇異果、橙、番茄仔)，可進一步促進鐵質的吸收效率。對於偏好紅肉的族群而言，選擇低脂部位並掌握適當的烹調方式，是兼顧口慾與健康的可行方法。