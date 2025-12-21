外遊時易中流感 搭凌晨機唔夠瞓更危！醫生教6大外遊貼士

外地中流感令旅程樂極生悲？有醫生指出，當在外地旅遊時，會因為舟車勞頓或環境影響，導致更易感染流感，在飛機上亦會增加風險。而且旅行目的地亦有可能因語言不通或當地醫療資源有限，令情況變得更壞。醫生指出，有6大方法有助避免流感重症，以免在外地受到感染。

重症科醫生黃軒在其f acebook專頁 上分享指，旅遊期間感染流感的風險比想象中更為嚴重，而並不是外地的病毒較壞，而是因為身體不在狀態：

此外，在海外旅行時，以下幾類人群被認為是流感重症的高風險群：

6大外遊貼士

黃醫生指，如果想避免患上流感，亦出現重症，他提出以下6大外遊貼士：

1. 接種流感疫苗

建議至少在出國前兩周接種流感疫苗，而且接種後有效令病程縮短，降低重症與住院率的風險。

這是防範流感最有效的措施。

2. 飛行時保持鼻腔濕潤

飛行時，濕度常低於20%，比濕度約25%的沙漠更乾建議以下措施：

使用生理食鹽水噴鼻，使黏膜保持濕潤，每2-3小時補充水分。

持續補水，無需等到口渴才飲水。

避免喝酒，因為酒精會進一步乾燥黏膜。

3. 攜帶抗流感急救包

必須隨身攜帶以下物品：

口罩：防止病毒傳播。

乾洗手液：提高手部衛生。

生理食鹽水鼻噴劑：幫助保持鼻腔濕潤。

4. 抵達後注意休息

在抵達後的48小時內，建議避免過度活動，避免吃重口味食物、喝酒或熬夜。應注意補充水分和睡眠及戴口罩，以保護身體免受病毒侵襲。

5. 出現症狀及時就醫

如出現以下症狀，應在48小時內尋求醫療幫助，以免病情惡化：

發燒

喉嚨痛

肌肉痛

顫抖

6. 不要硬撐

一般旅行時出現流感重症，都會有2個常見兩大誘發因素：

1.生病時勉強自己活動

這會令病情惡化，可能本身只有喉嚨痛，後來就會變成高燒，最後釀成肺炎。

根據旅行醫學統計，9成國外住院的流感患者，其實出國前已有症狀，在生病時勉強活動。所以令流感重症死亡的案例持續發生。

2.寒冷和潮濕的環境中活動

冷濕地方會令流感病毒變得更強，存活更久及傳播更快。

低溫會引致血管收縮，使免疫細胞較難抵達呼吸道。

高潮濕或冷風吹的地方，就會令黏膜溫度下降，同時降低身體防禦力。

若旅行在冷風中行走一段時間可能會帶來喉嚨痛；若淋雨就可能會引致隔天發燒。

4情況時的流感防範

黃醫生提醒，海外旅行前應做好準備，在旅行期間也要做好防備，才可以安心度過一個愉快的假期。他列出海外旅行出國前、飛行過程、抵達當地後或感到不適後的情況的流感防範清單如下：

1.出國前：

接種流感疫苗

準備健康保險

攜帶流感急救包(包括口罩及酒精潔手液)

2. 飛行過程：

保持鼻腔濕潤

多喝水

穿戴口罩

3. 抵達當地後：

前兩天避免激烈活動

保暖、補充水分與睡眠

4.如感到不適，應：

48小時內就醫

若高燒不退或呼吸困難，立即就醫

黃醫生表示，流感並不是最可怕的疾病，最可怕的是在外國面對陌生的醫療環境和語言障礙。採取上述的預防措施，不僅能避免流感的侵襲，還能讓您的旅行過程更順利和舒適。

