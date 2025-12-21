外遊時易中流感 搭凌晨機唔夠瞓更危！醫生教6大外遊貼士

外地中流感令旅程樂極生悲？有醫生指出，當在外地旅遊時，會因為舟車勞頓或環境影響，導致更易感染流感，在飛機上亦會增加風險。而且旅行目的地亦有可能因語言不通或當地醫療資源有限，令情況變得更壞。醫生指出，有6大方法有助避免流感重症，以免在外地受到感染。
外遊時易中流感 搭飛機風險大增！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，旅遊期間感染流感的風險比想象中更為嚴重，而並不是外地的病毒較壞，而是因為身體不在狀態：
1. 睡眠剝奪
- 研究顯示，旅行過程中的時差和到陌生地方難以入睡所引致的疲勞會顯著降低 T 細胞的功能，導致身體對病毒的抵抗力下降，增加感染風險與感染後的嚴重度。
2. 長途飛行引發的壓力
- 長時間在飛機上旅行會提高壓力荷爾蒙(如皮質醇、腎上腺素)的水平，弱化黏膜免疫反應，從而提升感染的風險。
3. 低濕度環境
- 機艙和酒店的空氣通常濕度極低，這種乾燥環境會使鼻腔黏膜變得脆弱，降低黏液黏稠度及纖毛清除能力，且抑制先天免疫反應，易於讓病毒侵入人體。冬季或長途飛等低濕度密閉空間是屬於病毒季節性流行的重要環境因子，所以應積極調控室內濕度，以降低感染風險。
8類人最高危！
此外，在海外旅行時，以下幾類人群被認為是流感重症的高風險群：
1. 65歲以上的老人
- 流感疫苗可降低 40–60% 感染風險，高齡者感染流感後併發症(如肺炎和心血管疾病)的風險顯著增加。
2. 慢性病患者
- 包括糖尿病、高血壓、心血管疾病及慢性阻塞性肺病患者。
3. 孕婦
- 尤其是中後期，妊娠會使免疫系統和心肺功能受到影響。
4. 幼童(< 5歲)
- 兒童的免疫系統尚在發展階段，易於感染多種病毒，更容易引發高燒與肺炎。
5. 免疫力較弱者
- 包括接受癌症治療者、自體免疫疾病患者及器官移植者。
6. 長途飛行及時差影響者
- 睡眠不足直接影響免疫功能，便更容易感染。
7. 熬夜、飲酒與壓力大的旅客
- 熬夜與飲酒會導致鼻腔乾燥及免疫力下降。
8. 前往寒冷乾燥地區的旅客
- 當環境濕度低於40%時，病毒存活率上升，人體的防禦力下降。
6大外遊貼士
黃醫生指，如果想避免患上流感，亦出現重症，他提出以下6大外遊貼士：
1. 接種流感疫苗
- 建議至少在出國前兩周接種流感疫苗，而且接種後有效令病程縮短，降低重症與住院率的風險。
- 這是防範流感最有效的措施。
2. 飛行時保持鼻腔濕潤
- 飛行時，濕度常低於20%，比濕度約25%的沙漠更乾建議以下措施：
- 使用生理食鹽水噴鼻，使黏膜保持濕潤，每2-3小時補充水分。
- 持續補水，無需等到口渴才飲水。
- 避免喝酒，因為酒精會進一步乾燥黏膜。
3. 攜帶抗流感急救包
必須隨身攜帶以下物品：
- 口罩：防止病毒傳播。
- 乾洗手液：提高手部衛生。
- 生理食鹽水鼻噴劑：幫助保持鼻腔濕潤。
4. 抵達後注意休息
- 在抵達後的48小時內，建議避免過度活動，避免吃重口味食物、喝酒或熬夜。應注意補充水分和睡眠及戴口罩，以保護身體免受病毒侵襲。
5. 出現症狀及時就醫
如出現以下症狀，應在48小時內尋求醫療幫助，以免病情惡化：
- 發燒
- 喉嚨痛
- 肌肉痛
- 顫抖
6. 不要硬撐
一般旅行時出現流感重症，都會有2個常見兩大誘發因素：
1.生病時勉強自己活動
- 這會令病情惡化，可能本身只有喉嚨痛，後來就會變成高燒，最後釀成肺炎。
- 根據旅行醫學統計，9成國外住院的流感患者，其實出國前已有症狀，在生病時勉強活動。所以令流感重症死亡的案例持續發生。
2.寒冷和潮濕的環境中活動
- 冷濕地方會令流感病毒變得更強，存活更久及傳播更快。
- 低溫會引致血管收縮，使免疫細胞較難抵達呼吸道。
- 高潮濕或冷風吹的地方，就會令黏膜溫度下降，同時降低身體防禦力。
若旅行在冷風中行走一段時間可能會帶來喉嚨痛；若淋雨就可能會引致隔天發燒。
4情況時的流感防範
黃醫生提醒，海外旅行前應做好準備，在旅行期間也要做好防備，才可以安心度過一個愉快的假期。他列出海外旅行出國前、飛行過程、抵達當地後或感到不適後的情況的流感防範清單如下：
1.出國前：
- 接種流感疫苗
- 準備健康保險
- 攜帶流感急救包(包括口罩及酒精潔手液)
2. 飛行過程：
- 保持鼻腔濕潤
- 多喝水
- 穿戴口罩
3. 抵達當地後：
- 前兩天避免激烈活動
- 保暖、補充水分與睡眠
4.如感到不適，應：
- 48小時內就醫
- 若高燒不退或呼吸困難，立即就醫
黃醫生表示，流感並不是最可怕的疾病，最可怕的是在外國面對陌生的醫療環境和語言障礙。採取上述的預防措施，不僅能避免流感的侵襲，還能讓您的旅行過程更順利和舒適。