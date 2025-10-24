多吃水果可護肺 助抗空氣污染

汽車及工廠排出的廢氣，令空氣充滿各種有礙健康的污染物。除了戴口罩之外，最新研究發現，多吃水果可以保護肺部，尤其是女性每天若能吃不少於4份水果，肺功能下降速度比少吃水果的較慢，反映水果所含的抗氧化物質可能有助抵抗空氣污染的傷害。有關研究已於歐洲呼吸學會年會(European Respiratory Society Congress)上發表。

高空氣污染暴露已證實會導致肺功能下降。

全球逾九成人口長期暴露於超出WHO標準的空氣污染環境中，而高空氣污染暴露已證實會導致肺功能下降。為了解飲食是否能減緩空氣污染對肺部的損害，英國萊斯特大學進行的研究團隊，分析了英國生物庫約20萬名參加者的資料，評估他們的水果、蔬菜與全穀物攝取量與肺活量的關係。

富含抗氧化與抗發炎物質

結果發現，當空氣中的懸浮粒子PM2.5濃度每增加每立方公尺5微克時，水果攝取量低的女性平均肺活量下降78.1毫升；水果攝取量高的女性則僅下降57.5毫升。推論水果攝取量高的族群可能因攝取大量抗氧化與抗發炎物質，故能減輕懸浮微粒造成的氧化壓力與發炎反應，達到保護肺部的作用。

研究人員指出，男女皆可以透過健康飲食幫助維持較佳肺功能，但保護效果在女性身上更為明顯，並鼓勵不論男女老幼，都要多吃水果，對肺部以至整體健康都有益處。