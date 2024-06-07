多發性骨髓瘤 治療或成經濟負擔

多發性骨髓瘤主要由體內的漿細胞出現病變引起，血液及血液腫瘤科專科醫生李華指，漿細胞是白血球的一種，專責製造抗體蛋白(或稱免疫球蛋白)，對抗感染。多發性骨髓瘤因影響全身各處的骨骼及骨髓而得名，患者會持續胸骨及背痛；因貧血及腎衰竭導致氣喘及疲勞；因高血鈣而引起噁心、嘔吐、脫水、口渴、便秘、腹痛、全身無力；以及因免疫力下降而易受感染。

多發性骨髓瘤是血液性癌症的一種，屬本港第三常見的血癌。據醫管局資料，2019年有320宗新症，比10年前的發病人數增加四成。多發性骨髓瘤無法治愈，病人僅可以治療延緩復發，不過藥費相對昂貴，治療更可能長達數十年，或構成病人經濟負擔。

逾六成新症患者為65歲或以上人士，當中男性患者佔五成半。中大醫學院過去一項研究指出，多發性骨髓瘤發病率與各地的人均國內生產總值、人類發展指數、缺乏體能活動、超重、肥胖及糖尿病患病率有密切關連，高收入國家或地區的發病率普遍較高。惟目前多發性骨髓瘤的致病成因仍然未明，無法預防，只能透過定期身體檢查找出患者。李華表示，多發性骨髓瘤的症狀不明顯，可能是易累、總脂肪值上升、腎功能變差等，因徵狀常見而增加診斷難度。

無法徹底根治

多發性骨髓瘤無法徹底根治，治療以延緩復發為主。病人初期一般接受由多種藥物結合的引導治療，達到緩解後適合的病人會接續進行高劑量威克瘤、自體幹細胞移植等。

過去治療多發性骨髓瘤主要依賴化療及類固醇，近年藥物種類增加，患者可接受的治療還包括免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑、CD38單株抗體、自體血液幹細胞移植、B細胞成熟抗原(BCMA)導向的CAR-T細胞免疫療法及雙特異性T細胞銜接劑等。另外患者也可接受高劑量化療結合自體血液幹細胞移植，進一步清除癌細胞，提升存活率。

李華指，多發性骨髓瘤不能非常明確地分期，「這個病的特性是很個人化，有些人在一線治療後3至4年都不用接受維持治療，狀況很好；但有些病人確診幾個月就離世。這些特性很多時都是由基因突變決定，無法很準確地分類，或一刀切，這個期數就要接受某些治療。」

已納安全網

治療多發性骨髓瘤的藥物價格相對昂貴，調查發現14.3%病人每月的藥物支出達4萬港元以上。由於藥物一般只可控制病情，即使醫學昌明、病人壽命得已延長，藥費仍然可能是他們的一大負擔。現時關愛基金及撒瑪利亞基金，為經濟有困難的市民提供援助，受資助的多發性骨髓瘤的藥物包括硼替佐米(Bortezomib)、卡非佐米(Carfilzomib)、伊沙佐米(ixazomib)、來那度胺(Lenalidomide)、泊馬度胺(Pomalidomide)、達雷木單抗(Daratumumab)、艾沙妥昔單抗(Isatuximab)。