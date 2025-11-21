多鍛煉盆底肌 防子宮下垂

當婦女踏入更年期，除了要面對身體的轉變外，也要小心患上俗稱子宮下垂的盆底器官脫垂症候群(POP)。即指骨盆腔肌肉和韌帶鬆弛或減低韌力，而導致子宮、陰道、膀胱及直腸失去支撐而脫離正常位置，甚至下墜或突出。婦產科專科醫生張偉麗指，病因與身體老化、先天性膠原代謝障礙、懷孕及長期錯誤用力等有關，女性應減少令腹壓增加的活動及多鍛煉盆底肌肉，預防患病。

不只子宮會下垂！

子宮下垂只是盆底器官脫垂症候群的其中一種，POP還牽涉前中後3組盆底器官，包括前面的膀胱和尿道；中間的子宮和陰道；及後面的直腸及肛門，是一個常見的婦科問題。由於骨盆底器官是依靠骨盆底韌帶和肌肉組織支撐，一旦肌肉和韌帶受到破壞、失去彈性，都可能會引起POP。醫生一般會根據症狀判斷是前中後哪一組器官下垂。張偉麗稱，如果常覺陰道有異物感下墜、下腹沉重、性交時疼痛等就可能是子宮脫垂；如無法排尿或有漏尿情況，就可能是前面的膀胱下垂；而排便不清或斷斷續續，則可能屬直腸下垂。但是症狀也有可能會重疊，例如子宮或後壁下垂也會出現前壁下垂的症狀。

由於女性在更年期後荷爾蒙分泌減少，導致骨盆底肌肉鬆弛，POP常見於50歲或以上的女性，而有家族遺傳、久蹲、曾懷孕、順產、經常負重的女士，也會誘發下垂問題。不過現時人均壽命更長，就算沒有先天因素及壞習慣影響下，都可能會因身體老化而出現問題。

【預防下垂小貼士】

‧避免導致腹壓增加的活動

‧多做盆底肌肉運動

一定要做手術？

醫生會先評估患者的嚴重程度，如果下垂問題為輕微至中度，病人可嘗試以非手術方式治療，包括做盆底肌肉運動及置入子宮托。運動可透過鍛煉盆底肌肉增強其支撐力，但要持之以恆，一旦停止運動就會失去效果；另一方法是將子宮托放於尾龍骨及恥骨中間，像筲箕般托住下垂組織，暫緩問題惡化，病人可維持正常的性生活，但長遠亦有其風險。張偉麗指，子宮托非度身訂造，如尺寸不準確、病人用力過猛包括跑步或排便時，都有機會滑落。另外，子宮托長期壓住皮膚或致發炎及弄傷皮膚，病人亦要學會自行佩戴，以便在睡覺時讓皮膚休息，減低發炎風險。

惟現時只有約三成至一半病人可自理，而未可自理的病人則定期(約3至6個月)覆診，由醫生代為清潔及佩戴。張偉麗坦言，如果一直未能自行處理、未能找到合適尺寸、經常發炎、在佩載子宮托時出現漏尿的症狀或病人要求的情況下，就要考慮手術治療。