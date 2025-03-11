夜半失眠/易抽筋/常經痛怎解決？營養師揭靠吃12種蔬菜改善問題

許多人都面臨著夜間失眠和腿部抽筋的困擾，並影響到日常生活，讓人感到焦慮和無助。有營養師指出，失眠可能對情緒和整體健康造成負面影響，腿部抽筋的頻繁發作亦有可能是骨骼出現問題。為了緩解這些困擾，推介補充12種富含鎂的蔬菜，這不僅能幫助改善睡眠質量，還能有效減輕抽筋和經痛的症狀。
靠吃12種蔬菜改善失眠/抽筋/經痛
營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，如果你經常半夜失眠、抽筋，或是受到經痛等婦科問題的困擾，可以考慮補充鎂離子。雖然提到失眠時很多人會想到要補充GABA或色胺酸，而骨質疏鬆則常與鈣聯繫在一起，但鎂離子其實是一種天然的鎮靜劑，能有效紓緩多種不適。鎂有助改善失眠及調節情緒，並有效舒緩經痛與抽筋
以下是常見12種蔬菜的鎂含量(每100克)：
- 菠菜：141mg
- 皇宮菜：125mg
- 白菜：119mg
- 紅莧菜：85mg
- 羽衣甘藍：62mg
- 牛蒡：50mg
- 秋葵：50mg
- 通菜：49mg
- 紅鳳菜：48mg
- 白莧菜：46mg
- 黃豆芽：44mg
- 九層塔：42mg
如何有效補充鎂離子？
至於如何有效補充鎂離子？李婉萍表示，要預防或改善骨質疏鬆，就要鈣鎂一起補充。鈣與鎂的攝取比例應為2:1。飲食建議每天額外攝取兩個拳頭大小的含鎂蔬菜，並減少酒精、碳酸飲料、咖啡因與精緻糖的攝取，以避免影響鎂的吸收。
建議鎂攝取量
- 男性：每日360mg。
- 女性：每日315mg。
其他補充鎂來源
鎂離子亦不只存於蔬菜之中，除了深綠色蔬菜，從主食到甜點，都能輕鬆補充鎂離子。以下食物也富含鎂：
- 五穀米
- 燕麥片
- 南瓜子
- 腰果
- 甜湯(如紅豆湯、綠豆湯、芝麻糊、可可粉)
- 黃豆
- 日式蜜黑豆