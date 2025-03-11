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健康
2025-03-11 15:30:00

夜半失眠/易抽筋/常經痛怎解決？營養師揭靠吃12種蔬菜改善問題

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夜半失眠/易抽筋/常經痛怎解決？營養師揭靠吃12種蔬菜改善問題

夜半失眠/易抽筋/常經痛怎解決？營養師揭靠吃12種蔬菜改善問題

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許多人都面臨著夜間失眠和腿部抽筋的困擾，並影響到日常生活，讓人感到焦慮和無助。有營養師指出，失眠可能對情緒和整體健康造成負面影響，腿部抽筋的頻繁發作亦有可能是骨骼出現問題。為了緩解這些困擾，推介補充12種富含鎂的蔬菜，這不僅能幫助改善睡眠質量，還能有效減輕抽筋和經痛的症狀。

靠吃12種蔬菜改善失眠/抽筋/經痛

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，如果你經常半夜失眠、抽筋，或是受到經痛等婦科問題的困擾，可以考慮補充鎂離子。雖然提到失眠時很多人會想到要補充GABA或色胺酸，而骨質疏鬆則常與鈣聯繫在一起，但鎂離子其實是一種天然的鎮靜劑，能有效紓緩多種不適。鎂有助改善失眠及調節情緒，並有效舒緩經痛與抽筋

以下是常見12種蔬菜的鎂含量(每100克)：

  1. 菠菜：141mg
  2. 皇宮菜：125mg
  3. 白菜：119mg
  4. 紅莧菜：85mg
  5. 羽衣甘藍：62mg
  6. 牛蒡：50mg
  7. 秋葵：50mg
  8. 通菜：49mg
  9. 紅鳳菜：48mg
  10. 白莧菜：46mg
  11. 黃豆芽：44mg
  12. 九層塔：42mg
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改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖） 改善失眠食物，維他命D、鈣及色胺酸皆可助入睡（am730製圖）

如何有效補充鎂離子？

至於如何有效補充鎂離子？李婉萍表示，要預防或改善骨質疏鬆，就要鈣鎂一起補充。鈣與鎂的攝取比例應為2:1。飲食建議每天額外攝取兩個拳頭大小的含鎂蔬菜，並減少酒精、碳酸飲料、咖啡因與精緻糖的攝取，以避免影響鎂的吸收。

建議鎂攝取量

  • 男性：每日360mg。
  • 女性：每日315mg。
補鎂食物｜身體缺鎂容易情緒低落（am730製圖） 補鎂食物｜深綠色蔬菜（am730製圖） 補鎂食物｜堅果類如芝麻及腰果（am730製圖） 補鎂食物｜全穀類（am730製圖） 補鎂食物｜豆類（am730製圖） 補鎂食物｜水果（am730製圖） 補鎂食物｜海產類如蝦、瑤柱、淡菜（am730製圖）

其他補充鎂來源

鎂離子亦不只存於蔬菜之中，除了深綠色蔬菜，從主食到甜點，都能輕鬆補充鎂離子。以下食物也富含鎂：

  • 五穀米
  • 燕麥片
  • 南瓜子
  • 腰果
  • 甜湯(如紅豆湯、綠豆湯、芝麻糊、可可粉)
  • 黃豆
  • 日式蜜黑豆

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