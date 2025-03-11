夜半失眠/易抽筋/常經痛怎解決？營養師揭靠吃12種蔬菜改善問題

許多人都面臨著夜間失眠和腿部抽筋的困擾，並影響到日常生活，讓人感到焦慮和無助。有營養師指出，失眠可能對情緒和整體健康造成負面影響，腿部抽筋的頻繁發作亦有可能是骨骼出現問題。為了緩解這些困擾，推介補充12種富含鎂的蔬菜，這不僅能幫助改善睡眠質量，還能有效減輕抽筋和經痛的症狀。

靠吃12種蔬菜改善失眠/抽筋/經痛

營養師李婉萍在其facebook專頁上分享指，如果你經常半夜失眠、抽筋，或是受到經痛等婦科問題的困擾，可以考慮補充鎂離子。雖然提到失眠時很多人會想到要補充GABA或色胺酸，而骨質疏鬆則常與鈣聯繫在一起，但鎂離子其實是一種天然的鎮靜劑，能有效紓緩多種不適。鎂有助改善失眠及調節情緒，並有效舒緩經痛與抽筋

以下是常見12種蔬菜的鎂含量(每100克)：