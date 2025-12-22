夜尿原因｜前列腺問題定正常退化？醫生拆解夜尿症迷思

夜尿症是腦部荷爾蒙異常所引起的疾病，卻常被患者當成老化正常現象而不常求診。

旅居國外、五十多歲的林先生，夜夜多次起床小便，睡眠被打斷長期失眠的他，影響工作表現，被迫提早退休離開職場。深受「夜尿」困擾的林先生，一直以為「前列腺肥大」是病因，返台求診時，急著要求醫生手術，結果經診斷，發現他並非前列腺惹禍，而是嚴重的「夜間多尿症」。

「夜尿」是因為「前列腺肥大」？和「正常老化現象不用醫」？

排尿出問題，不少男性易自行腦補，認為是前列腺肥大造成夜尿問題！台灣泌尿科醫學會秘書長、林口長庚醫院泌尿科主治醫生許毓昭受訪時表示，夜尿雖是前列腺肥大七大症狀之一，但即使接受前列腺手術，夜尿也不一定會改善，而可能是腦部荷爾蒙異常。此外，台灣人口高齡化之際，下泌尿道問題也隨年齡增加而提高發病率，夜尿就是其中一種老化好發的疾病，卻常被患者當成老化正常現象而不常求診。

事實上，晚上起床排尿兩次或以上，就可能是「夜尿症」；若夜晚的排尿量加起來大於整天尿量的1/3，即屬於「夜間多尿」(Nocturnal polyuria)。