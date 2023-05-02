夢話反映內心秘密？嚴重睡眠障礙恐會打人、是失智前兆

過半的人都曾說過夢話，但夢話到底是甚麼？專家表示，說夢話是人類睡眠行為的正常變化，與基因、記憶力、壓力、睡眠不足相關。人通常在「非快速動眼期」(NREM)說夢話，不過若發生在「快速動眼期」(REM)，可能會演變成「快速動眼期睡眠行為障礙」，如喊叫、揮打等狀況，甚至也可能是帕金遜症或失智症的初期症狀。 外媒《現場科學》(Live Science)報道，夢話是指一個人在睡著時發出聲音，包括單詞、短語句、喃喃自語、喊叫或是笑聲。過半的人都曾經歷過夢話，任何年齡層都可能出現，而且兒童中更常見。 《睡眠醫學雜誌》(Sleep Medicine)2010年發表的研究統計，三分之二的人成年後至少說過一次夢話；《大腦與發展》(Brain & Development)期刊1980年發表研究顯示，一半的孩童每年會說一次或多次夢話，甚至有四分之一的孩子每周至少說一次夢話。 說夢話並非睡眠障礙，而是人類睡眠行為的正常變化。國際睡眠障礙分類(International Classification of Sleep Disorders)將夢話、打鼾或睡眠抽搐列為「獨立症狀、明顯的正常變異和未解決的問題」。

說夢話 5 大原因 說夢話的原因目前尚不清楚，研究人員推測與大腦活動相關。美國梅奧醫學中心睡眠神經科主任艾瑞克聖路易斯(Erik K. St. Louis)表示，根據分析顯示，夢話和正常清醒時的言語之間存在相似之處。《睡眠》(Sleep)雜誌2017年發表的研究表示，夢話的語言、模式、句法和語義，與人們日常對話有相同規則。 夢話也可能與記憶有關，由於大腦會在睡眠時將重要的經歷記入長期記憶，2018年《睡眠醫學評論》( Sleep Medicine Reviews)的文章顯示，有可能是大腦當時正在篩選記憶，因此人會說夢話「口頭重播」。 兒童和成人說夢話的原因則可能不同，夢話和其他不尋常的睡眠行為在孩童身上更常見，這可能與兒童時期大腦發育的階段有關，孩子的大腦「在睡覺時學習什麼不該做」。美國睡眠醫學會主席珍妮佛馬丁(Jennifer Martin)表示，大多數孩子長大後會逐漸擺脫這些夜間喋喋不休的情況，雖然未來仍有可能會因壓力或睡眠不足而發生。 至於成年人說夢話可能與遺傳因素相關，根據2001年發表在《精神病學遺傳學》(Psychiatric Genetics)雜誌上的一項研究，說夢話會在家族中遺傳。克利夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)表示，說夢話可能伴隨阻塞性睡眠呼吸中止症。 基因 ( 有家族史 ) 大腦正在將短期記憶轉變為長期記憶 兒童時期大腦發育 壓力 睡眠不足

夢話反映內心秘密？ 許多人認為夢話反映一個人內心深處的祕密。但根據2017年發表在《睡眠》(Sleep)期刊上的研究表明，經由3,349個錄音證實，夢話說的詞大多是「不」，另一半的夢話則無法辨識。因此專家評估，人們說的夢話似乎不是內心的秘密，夢話內容仍然是個謎。 2009年發表在《睡眠》(Sleep)期刊上的一項研究發現，有些人會在做夢時說夢話，並說出與夢境相符合的短語。不過馬丁表示，大多數的夢話與做夢無關，因為它通常發生在「非快速動眼期」，此時大腦進入慢波深眠，活動降低。 至於「快速動眼期」，腦部活躍、身體肌肉放鬆癱軟。如果人在快速動眼期說夢，恐是更嚴重問題的徵兆。聖路易斯表示，「快速動眼期睡眠行為障礙」可能會演變成劇烈的睡眠行為，如大喊大叫、拳打腳踢，導致患者或同床伴侶受傷，也可能是柏金遜症或失智症的初期症狀。若出現上述狀況應及早就醫檢查。