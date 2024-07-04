大學科研 綠養坊「至尊蟲草王」 經醫護人員實測 100%改善鼻敏^、90%改善氣喘*

流感病毒感染不僅會在患病期間引發各種不適，康復後還可能遺留些後遺症。許多病患在痊癒後仍感到疲憊、精神不振、元氣大傷。綠養坊與本地大學機構合作，根據香港人體質，研發出一款强化免疫、改善呼吸道健康的「至尊蟲草王」。

解決易病體質 由補肺腎入手

在治療流行病後遺症時，一些患者會選擇使用能夠即時緩解症狀的藥物，但同時也忽略了藥物本身的特性和長期使用可能產生的副作用。而在中醫理論中，蟲草入肺腎二經，具補肺強免疫力之效果，藥用價值高。因此，要提升身體的防禦力及增强人體自我修復能力，解決鼻敏、易病體質，需要由補肺益腎的方向入手。