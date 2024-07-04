大學科研 綠養坊「至尊蟲草王」 經醫護人員實測 100%改善鼻敏^、90%改善氣喘*

流感病毒感染不僅會在患病期間引發各種不適，康復後還可能遺留些後遺症。許多病患在痊癒後仍感到疲憊、精神不振、元氣大傷。綠養坊與本地大學機構合作，根據香港人體質，研發出一款强化免疫、改善呼吸道健康的「至尊蟲草王」。
解決易病體質 由補肺腎入手
在治療流行病後遺症時，一些患者會選擇使用能夠即時緩解症狀的藥物，但同時也忽略了藥物本身的特性和長期使用可能產生的副作用。而在中醫理論中，蟲草入肺腎二經，具補肺強免疫力之效果，藥用價值高。因此，要提升身體的防禦力及增强人體自我修復能力，解決鼻敏、易病體質，需要由補肺益腎的方向入手。
3效蟲草 提升抗病力
綠養坊「至尊蟲草王」獨有3合1多元蟲草配方，產品糅合三種優質蟲草：發酵蟲草菌粉Cs-4、發酵蟲草提取物及中華被毛孢，當中中華被毛孢更模擬野生蟲草的DNA排序，功效媲美野生蟲草。高含量的活性成分蟲草多醣及腺苷，可激活免疫系統、提升身體抗病力，更能滋養肺腎，針對鼻敏、改善呼吸道健康；配方更加入4大獨有成分，有助清熱化痰的桔梗、補氣養血的黃芪、有效抗氧化及減輕過敏反應的原花青素95%複合物、以及可即時舒緩鼻塞症狀的薄荷腦，由內調理體質，全面提升肺部免疫力。
醫護實證4星期100%改善鼻敏^
綠養坊更委托香港醫護市場調查及策劃於今年4月至5月期間，甄選了72位醫護人員進行綠養坊「至尊蟲草王」產品實測*。在為期4星期的實測中，參與者每天服用2粒「至尊蟲草王」。實測結束後，成功收集到58份有效問卷。調查結果顯示，在鼻敏感無法受控的受訪者中，100%的人表示症狀得到有效改善；90%的使用者認為氣喘的情況有所緩解；81.3%的使用者反映氣管敏感問題有所改善。此外，83%的使用者表示鼻塞問題得到紓緩；82%的使用者則表示流鼻涕的情況有所改善。這些結果表明，綠養坊「至尊蟲草王」對改善流行病症狀及呼吸道健康均具有顯著效果。
良心製藥 大學科研 香港製造
「綠養坊」致力與大學夥伴以「大學科研‧香港製造」為本地製造行業引以為榮的指標，推動香港成為具競爭力的國際中醫藥產品中心。「綠養坊」全線產品均經嚴謹測檢於香港生物科技研究院（生科院）製造。生科院於 1988 年成立，位於香港， 是香港中文大學全資附屬的科研單位，專注生物科技及中藥產品研發。「綠養坊」生產廠房「香港生物科技研究院」符合「香港中成藥生產質量管理規範」（HKGMP）。所有「綠養坊」保健品的生產過程均於潔淨室內進行，並通過7個質量監控程序，保證生產過程嚴謹安全。每批產品均通過國際公認的 SGS 香港通用公證行嚴格檢定，確保所有產品均符合中成藥成分標準，質素如一、功效一致，可安心長期服用，守護健康。
*根據香港醫護市場調查及策劃有限公司在2024年4-5月期間邀請了58位受鼻敏感、流感或新冠後遺影響的醫護人員在試用產品後的調查結果所得。
^按過敏性鼻炎控制評估測試量表（RCAT）標準