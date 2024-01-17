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健康
2024-01-17 13:00:00

大寒｜春天病邪入侵 三招教你保陰潛陽好好養生

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大寒｜保陰潛陽減春天病溫

大寒｜保陰潛陽減春天病溫

「大寒」是二十四節氣中的最後一個節氣，這個一年中陰陽轉換的重要時機就落在1月20日。大寒代表冬季即將結束，準備進入生氣盎然的春季，這時就需要好好調養身體，養精蓄銳，以抵擋春天的病邪入侵，而養生的重點宜「保陰潛陽」，以鞏固體內陽氣。

廿四節氣｜大寒習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜大寒習俗及養生方法（am730製圖） 廿四節氣｜大寒習俗及養生方法（am730製圖）

1.早睡晚起

中醫認為，這時的養生首要原則是不傷陽氣，所以每天應早睡而晚起。早睡不但養陰也養陽，若時常捱夜則會令陽氣持續亢奮，無法入陰得養，於是容易有上火症狀。睡前泡20分鐘腳有助袪寒助眠，以及調補元氣、延緩衰老。至於晚起並非貪睡懶覺，而是讓陽光自然喚醒，開始一天的生活，有利於人體陽氣的升發，有助提振精神、活力滿滿，而曬太陽亦有助溫暖身體及促進血液循環。

太極、八段錦等是適合冬天的運動。

太極、八段錦等是適合冬天的運動。

2.運動鞏固陽氣

此外，要鞏固陽氣就要勤加運動，利用陽氣升發運化身體的陰氣，避免形成痰濕體質而顯得肥胖。但過度運動則會消耗氣血而傷陽，微微出汗便最好，建議多做太極拳、八段錦、散步等運動，大量出汗會令陽氣隨汗液散失而受損。

平時多喝水，不損陰津。

平時多喝水，不損陰津。

3.多飲水免損陰津

另一個大寒的養生重點是不損陰津。由於大寒是相對乾燥的時期，體內的陰液容易出現不足，若未能適時補充水分，就容易造成血液過於濃稠，誘發病患。所以不要等到口乾舌燥少喝水，尤其睡前和起床後，都要多飲些溫水，為身體補充長時間睡眠而造成的缺水。

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