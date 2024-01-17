大寒｜春天病邪入侵 三招教你保陰潛陽好好養生

「大寒」是二十四節氣中的最後一個節氣，這個一年中陰陽轉換的重要時機就落在1月20日。大寒代表冬季即將結束，準備進入生氣盎然的春季，這時就需要好好調養身體，養精蓄銳，以抵擋春天的病邪入侵，而養生的重點宜「保陰潛陽」，以鞏固體內陽氣。

1.早睡晚起 中醫認為，這時的養生首要原則是不傷陽氣，所以每天應早睡而晚起。早睡不但養陰也養陽，若時常捱夜則會令陽氣持續亢奮，無法入陰得養，於是容易有上火症狀。睡前泡20分鐘腳有助袪寒助眠，以及調補元氣、延緩衰老。至於晚起並非貪睡懶覺，而是讓陽光自然喚醒，開始一天的生活，有利於人體陽氣的升發，有助提振精神、活力滿滿，而曬太陽亦有助溫暖身體及促進血液循環。

2.運動鞏固陽氣 此外，要鞏固陽氣就要勤加運動，利用陽氣升發運化身體的陰氣，避免形成痰濕體質而顯得肥胖。但過度運動則會消耗氣血而傷陽，微微出汗便最好，建議多做太極拳、八段錦、散步等運動，大量出汗會令陽氣隨汗液散失而受損。