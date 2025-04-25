大腦休息方法｜運動/放下手機等4招消除疲勞

忙碌一天後，腦袋仍然昏昏沉沉，甚至睡覺和休息也不能讓大腦停歇。如果睡夠後仍覺得身心疲累，有可能是大腦未獲得真正的休息，或可以試試運動/放下手機等等4種由專家建議的「大腦休息法」，看看能否讓大腦停一停、抖一抖。

1. 精神休息法

別以為「放空」就能讓腦袋停止運轉，有時甚麼也不做時大腦更難停下來，思緒可能會不停回想日間的工作或事情。反而沉浸在自己喜歡的事物中，才算令大腦真正進入清空狀態。所以大家宜每天花點時間，接觸藝術、音樂、運動，又或煮食和與人交談等，都能幫助自己轉移注意力及抽離煩鎖事務。