大腦休息方法｜運動/放下手機等4招消除疲勞

忙碌一天後，腦袋仍然昏昏沉沉，甚至睡覺和休息也不能讓大腦停歇。如果睡夠後仍覺得身心疲累，有可能是大腦未獲得真正的休息，或可以試試運動/放下手機等等4種由專家建議的「大腦休息法」，看看能否讓大腦停一停、抖一抖。
1. 精神休息法
別以為「放空」就能讓腦袋停止運轉，有時甚麼也不做時大腦更難停下來，思緒可能會不停回想日間的工作或事情。反而沉浸在自己喜歡的事物中，才算令大腦真正進入清空狀態。所以大家宜每天花點時間，接觸藝術、音樂、運動，又或煮食和與人交談等，都能幫助自己轉移注意力及抽離煩鎖事務。
2. 情緒休息法
忽視壓抑情緒會損害腦部灰質，長遠可能導致記憶力與學習力下降。要讓情緒休息就要承認、面對和處理所有的感受，不讓情緒壓垮自己，例如找一些能讓自己發笑的方法幫助紓緩情緒，而不安時則找自己信任、有同理心及不做主觀批判的人傾吐。
3. 社交休息法
任何人也需要被重視、被愛及有歸屬感，否則即使再多朋友也會感到孤獨，對腦神經和心臟健康都不太有利。而「社交休息法」就是遠離那些帶來負能量、在關係中只索求而無法給予情感回饋的人，同時亦要主動對親近的人釋出善意與關心，並且對他們為自己的付出心懷感恩，有助活化大腦並提升幸福感。
4. 感官休息法
視覺、聽覺、與嗅覺等感官疲勞對腦部神經元會造成一定程度的傷害，所以休息時請把手機和電視等產品放在一邊，並要抽空到自然環境中活動，吸吸新鮮空氣，也可以使用芳香療法或烹飪來喚醒嗅覺。愉悅的感官享受是絕佳的腦部補品，能夠強化大腦前額葉，提升判斷思考與問題決策力，並延緩腦部老化。