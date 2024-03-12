大腸癌｜大便隱血測試陽性　他大腸鏡檢查揪數顆瘜肉切除

50歲陳先生身體健壯，有著規律慢跑的好習慣。今年初接受政府補助癌症篩檢計劃中的大腸癌篩檢，因大便隱血測試呈現陽性反應，建議陳先生接受大腸鏡檢查，在檢查過程中發現陳先生大腸中有數顆瘜肉，於是依照標準流程進行瘜肉切除術並將檢體送交化驗，結果為良性大腸腺瘤，並仔細叮囑需要定期接受追蹤。

四大癌症防治原則 早期發現早期治療 仁愛長庚合作聯盟醫院胃腸肝膽科醫生林彥廷表示，癌症防治原則是早期發現早期治療，台灣國民健康署推廣「免費四大癌症篩檢服務」包含大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌。而大腸癌篩檢的補助對象是50至74歲民眾，每兩年可做一次定量免疫法糞便潛血檢查，檢查糞便表面是否有肉眼看不出來的出血跡象。這項檢查不需要飲食限制，僅需要使用專門的容器與採集勺取得適量糞便後，放入專門的採集管後盡速送回醫院。

大便隱血測試非百分百準確 出現這症狀應就醫 林彥廷強調，大便隱血測試是安全且方便的篩檢工具，然而這項檢查準確度並非百分之百。除了糞便檢查出現異常結果之外，如果個人有大腸癌家族史、發現大便中有血、有黏液、排便習慣改變(時而便秘，時而腹瀉，或大便口徑改變)、體重異常減輕或持續貧血，都應視為健康的警訊，建議提早就醫接受評估，把握治療黃金時機。