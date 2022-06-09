大腸癌｜安坐家中 完成大腸癌篩檢

半數患者確診大腸癌時已達第三期或以上，數據指五年存活率只有67%或更低。腸胃肝臟科專科醫生何鴻光指原因是早期大腸癌未必有症狀，「若有症狀的話，則以排便習慣改變、大便帶血、糞便變幼、腹痛、體重下降、貧血等較常見。值得一提是煙酒、肥胖、缺乏運動、少進食高纖維食物、進食大量紅肉和加工肉都屬風險因素，而且這些情況在香港十分常見。」

大腸癌由息肉演變成癌症，往往需時10年或以上，因此在早期作適當檢測可以有效預防。剛引入香港的多靶點糞便基因測試，在非侵入性篩查方法中擁有最高準確度，而且只需在家採集糞便樣本便可，簡單方便。

加入基因檢測技術

現時常用的大腸癌篩查方法包括大便隱血測試和大腸鏡。前者雖然方便，但對於小型腺瘤和癌前病變的靈敏度較低；大腸鏡則為診斷的黃金標準，而且過程中可同時切除息肉，不過就要事先作低渣飲食，並服用瀉藥清理腸道。最新引入香港的多靶點糞便基因測試，則於大便隱血之外加入基因檢測。Prenetics研究及發展部主管馬湖波博士指出，「大腸癌在病變過程中，細胞內突變的DNA會不斷脫落到糞便中。通過檢測糞便中血液和突變DNA，就可作為非侵入性大腸癌篩查的有效工具。」

靈敏度達九成半

一項有4,758位參與者的臨床研究發現，多靶點糞便基因測試對於大腸癌及進展期腺瘤(癌前病變)的靈敏度分別達到95.5%及63.5%，於非侵入篩查中最為準確；而且對大腸癌的陰性預測值為99.6%，即甚少出現假陰性，有效避免漏診。

家庭醫生關博文補充，「疫情下遙距醫療需求上升，大腸鏡等非緊急程序亦可能延遲，多靶點糞便基因測試適合在這時候為市民作大腸癌篩查。有需要的市民可諮詢醫生，是否適合這種篩查方式。」之後使用者可從診所或郵遞取得測試套裝，在家完成糞便樣本採集後，將樣本寄回實驗室，5個工作天後便有結果。陰性結果的話可每2至3年檢測一次，陽性結果代表可能患有大腸癌、晚期腺瘤或良性腫瘤，應盡快求醫跟進。

檢測過程簡便

藝人方力申在過去3年做了兩次大腸鏡檢查，原因是藝人工作飲食不定時，比較擔心腸道健康，幸而結果一切正常，也沒有息肉。最近他亦試用多靶點糞便基因測試，認為檢測過程方便得多，只有檢測結果呈陽性並諮詢醫生後，才需進一步做大腸鏡檢查。