大腸鏡幾歲開始做？醫：「2關鍵」判斷 「5大風險群組」及早檢查防腸癌

大腸息肉是日後演變成大腸癌的主要因素，年輕人一旦出現相關症狀，同樣可能面臨健康風險，及早發現並切除息肉有助癌症預防。

衛生署提供50至75歲人士，每兩年進行一次糞便隱血檢查；若篩檢結果為陽性，則需進一步接受大腸鏡檢查，但檢查時機只考慮年齡嗎？馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心吳宗勤主任指出，大腸癌有年輕化的趨勢，同時發炎症性腸病，如潰瘍性結腸炎以及克隆氏症逐年增加，提醒大眾並非年紀到了才要警惕，更要看「風險」與「症狀」判斷，當個人健康情況、生活習慣或症狀出現變化時，就應考慮提早檢查。

3 案例說明檢查「不只看年齡」 年輕人非百分之百安全！

吳宗勤主任表示，大腸息肉是日後演變成大腸癌的主要因素，及早發現並切除息肉有助癌症預防。雖然年齡與息肉的發生率成正比，但年輕人一旦出現相關症狀，同樣可能面臨健康風險。就有一名27歲男性是長期外食的肉食主義者，在公司健康檢查中糞便隱血檢查呈陽性，透過大腸鏡檢查發現息肉，也就是說雖然可能沒有明顯症狀，但息肉已經存在並造成出血，可見早期、主動篩檢的重要性。

另有一位有吸煙習慣的32歲男性，受慢性腹瀉困擾，因為太太擔心而就醫，檢查發現息肉和多發性憩室。症狀是身體發出的重要警號，腹瀉、便秘、排便習慣改變等持續或反覆出現的腸道症狀，就屬於接受大腸鏡檢查的理由，不受年齡限制。不良的生活與飲食習慣，如長期外食、高油低纖等是已知風險因素，更應提高警覺。

吳宗勤主任也強調，對已達篩檢年齡的長者，篩檢是常態且必須持續的。一位71歲糖尿病患者，表示自己排便習慣改變，糞便篩檢結果為陽性，確診有息肉。此案例同時具備高齡、慢性病史以及排便習慣具體改變三重風險因素，更凸顯篩檢的急迫和必要性。