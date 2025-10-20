大腸鏡幾歲開始做？醫：「2關鍵」判斷 「5大風險群組」及早檢查防腸癌

衛生署提供50至75歲人士，每兩年進行一次糞便隱血檢查；若篩檢結果為陽性，則需進一步接受大腸鏡檢查，但檢查時機只考慮年齡嗎？馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心吳宗勤主任指出，大腸癌有年輕化的趨勢，同時發炎症性腸病，如潰瘍性結腸炎以及克隆氏症逐年增加，提醒大眾並非年紀到了才要警惕，更要看「風險」與「症狀」判斷，當個人健康情況、生活習慣或症狀出現變化時，就應考慮提早檢查。
3案例說明檢查「不只看年齡」 年輕人非百分之百安全！
吳宗勤主任表示，大腸息肉是日後演變成大腸癌的主要因素，及早發現並切除息肉有助癌症預防。雖然年齡與息肉的發生率成正比，但年輕人一旦出現相關症狀，同樣可能面臨健康風險。就有一名27歲男性是長期外食的肉食主義者，在公司健康檢查中糞便隱血檢查呈陽性，透過大腸鏡檢查發現息肉，也就是說雖然可能沒有明顯症狀，但息肉已經存在並造成出血，可見早期、主動篩檢的重要性。
另有一位有吸煙習慣的32歲男性，受慢性腹瀉困擾，因為太太擔心而就醫，檢查發現息肉和多發性憩室。症狀是身體發出的重要警號，腹瀉、便秘、排便習慣改變等持續或反覆出現的腸道症狀，就屬於接受大腸鏡檢查的理由，不受年齡限制。不良的生活與飲食習慣，如長期外食、高油低纖等是已知風險因素，更應提高警覺。
吳宗勤主任也強調，對已達篩檢年齡的長者，篩檢是常態且必須持續的。一位71歲糖尿病患者，表示自己排便習慣改變，糞便篩檢結果為陽性，確診有息肉。此案例同時具備高齡、慢性病史以及排便習慣具體改變三重風險因素，更凸顯篩檢的急迫和必要性。
幾歲開始接受大腸鏡檢查？不同風險族群建議有別
綜合考量國際指引和臨床經驗，吳宗勤主任指出，對於無特殊家族病史、慢性腸道疾病和任何腸道症狀的一般風險族群，美國癌症協會建議從45歲開始篩檢。香港衛生署目前建議50歲以上市民每兩年進行一次糞便隱血檢查，若結果陽性則應做大腸鏡進一步確認。因此，吳主任建議大眾在50歲左右就與醫生討論，選擇合適的篩檢方式。
若屬於以下高風險族群，應在更早的年齡開始檢查，且可能需要更頻繁的追蹤：
- 一等親有大腸癌病史：應從親人罹癌年齡提早10年開始篩檢。例如父親50歲確診，子女應在40歲開始篩檢。
- 曾發現腺瘤性息肉：依息肉大小、數量與類型，通常需在1至5年後追蹤，應嚴格遵守醫生建議的追蹤頻率。
- 患有遺傳性腸道息肉症：例如家族性腺瘤性息肉病(FAP)，應在青少年時期或更早就開始篩檢。
- 患有發炎性腸道疾病：例如潰瘍性結腸炎或克隆氏症，確診後8至10年開始，並每年追蹤。
- 出現警示症狀，立即檢查：包括持續數周的排便習慣改變(例如：突然持續便秘或腹瀉)、糞便帶血(無論鮮紅色或黑色)、不明原因體重減輕、持續腹部不適(腹痛、腹脹、絞痛)、經常感到排便排不乾淨、不明原因的貧血(尤其男性)等。無論年齡如何，一旦出現警示症狀，都應立即就醫，由醫師判斷是否需要進行大腸鏡檢查。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】