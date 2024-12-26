天冷心肌也跟著冬眠！老翁心臟2條冠狀動脈阻塞 「1手術」及時救命

天氣冷颼颼，恰是心血管疾病好發季節！一名68歲男性經常氣喘、胸悶，人一躺平就吸不到空氣，都得坐著睡覺，半年內體重直降至41公斤，骨瘦如柴。就醫檢查發現他心臟3條冠狀動脈只剩1條勉強通血，心肌為避免過度耗能降低跳動頻率，宛如進入冬眠狀態。
嚴重心臟衰竭 5年內死亡率超過五成
門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘說，患者3條心臟冠狀動脈有2條完全阻塞 (左迴旋支、右冠狀動脈)，僅剩下左前降支有微弱血流，但這條血管也彎彎曲曲、坑坑巴巴，患者隨時有可能因心肌梗塞而猝死，執行心臟冠狀動脈繞道手術刻不容緩。
黃振銘表示，術前的心臟超音波顯示患者心臟跳動無力，因心肌缺血導致左心室射出分率只剩下38%(正常人要至少50%以上)，更出現如癌症般的心因性惡體質(Cardiac cachexia)，體重掉到只剩41公斤。這般嚴重心臟衰竭的狀況，5年的死亡率超過五成，甚至比大多數癌症的死亡率還高。
不停跳冠狀動脈繞道手術 術後明顯改善、恢復狀況良好
黃振銘進一步說，患者手術前麻醉無法躺平，麻醉科醫生是讓病人坐著麻醉；他接手採用「不停跳冠狀動脈繞道手術」，整個手術過程心臟是持續跳動，這樣的好處是冠狀動脈的血流不會中斷，減少心肌缺血受損的可能。
打通血流後，心臟超聲波立刻顯示心臟收縮力大幅改善，左心室射出分率恢復到50%以上；心肌原本跳動疲弱區域也重新回復活力，開始正常收縮。患者術後完全不需要強心劑，術後隔天就可拔管、正常進食，各項生命徵象和數值也明顯改善，恢復狀況良好。
心肌冬眠發生時機不可測 心血管疾病者要特別提防
黃振銘強調，天冷是心血管疾病好發周期，若冠狀動脈的血流低於正常指標，心肌細胞會主動降低活動度，保護心肌細胞因缺氧而死亡；以心導管進行氣球擴張、裝支架或冠狀動脈繞道手術後，動脈血流增加，心肌細胞會如久旱逢甘霖而恢復活動，這種狀況就是「心肌冬眠」(Hibernation)，發生時機多不可測，有心血管疾病的患者要特別提防。
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