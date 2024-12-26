天冷心肌也跟著冬眠！老翁心臟2條冠狀動脈阻塞 「1手術」及時救命

天氣冷颼颼，恰是心血管疾病好發季節！一名68歲男性經常氣喘、胸悶，人一躺平就吸不到空氣，都得坐著睡覺，半年內體重直降至41公斤，骨瘦如柴。就醫檢查發現他心臟3條冠狀動脈只剩1條勉強通血，心肌為避免過度耗能降低跳動頻率，宛如進入冬眠狀態。

嚴重心臟衰竭 5 年內死亡率超過五成

門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘說，患者3條心臟冠狀動脈有2條完全阻塞 (左迴旋支、右冠狀動脈)，僅剩下左前降支有微弱血流，但這條血管也彎彎曲曲、坑坑巴巴，患者隨時有可能因心肌梗塞而猝死，執行心臟冠狀動脈繞道手術刻不容緩。

黃振銘表示，術前的心臟超音波顯示患者心臟跳動無力，因心肌缺血導致左心室射出分率只剩下38%(正常人要至少50%以上)，更出現如癌症般的心因性惡體質(Cardiac cachexia)，體重掉到只剩41公斤。這般嚴重心臟衰竭的狀況，5年的死亡率超過五成，甚至比大多數癌症的死亡率還高。