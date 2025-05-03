天氣一變坐骨神經就痛？揭氣溫變化關聯 教你4招緩解

氣溫變化也可能影響患者的心理狀態，患者容易在寒冷天氣感到抑鬱或情緒低落，這可能會間接加重疼痛感知，因此心理狀態變化也需引起重視。

時至5月初，理應是大地回春之時，但從今年直到3月，不時還有低溫發威，臺北市立聯合醫院中興院區神經外科主治醫生高瑛在門診時，遇到許多坐骨神經痛感到症狀加劇的患者。

坐骨神經痛 常見這些原因所致

高瑛醫生說明，坐骨神經痛是常見的神經病理性疼痛，主要原因包括椎間盤突出、骨刺壓迫以及外傷等，但許多患者在日常生活中發現，疼痛程度似乎與天氣狀況有一定關聯，特別是氣溫變化。

高瑛醫生進一步補充，溫度降低可能會導致肌肉收縮和僵硬，進而對原本已經受壓迫的神經造成更大影響，若加上姿勢不良或特殊活動(如：搬重物、打掃等)，可能增加背部壓力；當氣溫升高時，血液循環改善，肌肉放鬆，疼痛可能會有所緩解。另外，有研究發現，低氣壓和高濕度會使組織膨脹，減少神經周圍的空間，雖然這些變化很細微，但在脊椎神經已有壓迫的患者，就可能引起明顯不適。