天氣凍打噴嚏 小心椎間盤突出復發

於會計師事務所工作的40歲男患者，早前公司裁員，令沉重工作百上加斤，忙到幾乎沒有時間上廁所和飲水，8時上班，半夜才回家，沒時間做運動；持續多星期後，有一晚忘記穿外套，疲憊身軀被寒風一吹，打了個大噴嚏，大動作地前後搖晃。回家吃過傷風藥馬上睡覺，殊不知醒來便腰痛及雙腿乏力，要平躺一段時間才能下床。

氣溫驟降，保暖不足容易冷親。註冊脊醫王俊華指出，近期腰椎間盤突出的求助個案上升，有患者因為公司裁員加重了工作量，沒時間運動致肌肉筋腱伸展不足，柔韌度大減，突如其來一個噴嚏使舊患復發，腰痛腳麻痺，行路無力。

嚴重可致失禁

兩年前他曾運動受傷致腰椎第三、四及五節椎間盤突出，本來已經康復，是次突然又腰痛和腳麻痺，家人提醒可能舊患復發，決定求醫。脊醫王俊華稱，患者來到診所時步行緩慢、動作不自然，站立時身體更前傾及側向一邊，是典型椎間盤突出的姿勢。

椎間盤即是脊骨關節之間的啫喱狀軟組織，含有水分具吸震作用，避免走路及跳動時的震盪傷及關節；椎間盤突出即其纖維環破裂，令當中的軟組織從破裂處突出，壓迫脊骨周邊的神經線，假如壓著坐骨神經便會腰痛、腳麻痺；壓著手部神經便會手痛和手麻痺；如壓著中樞神經，嚴重者會失禁，甚至癱瘓。

磁力共振助診斷

由於患者X光片報告未能看到明顯徵狀，最終接受磁力共振檢查。王俊華表示，「患者在無跌傷撞傷下腰背痛，一般會先安排X光檢查，觀察脊骨的天然弧度、軟骨位置的距離有沒問題、會否有關節滑脫，以及是否有骨刺因增生摩擦而刺激到神經線，又或有神經線通過的關節是否不尋常收縮。」若所得的資料，足夠診斷是因椎間盤突出引致痛楚，便可進行相應治療。

當接受一連串檢查仍未找出痛症成因，磁力共振便派上用場。王俊華解釋，「因為磁力共振可看到體內的水分組織，有助診斷是否出現椎間盤突出、肌肉發炎、韌帶撕裂等情況，最重要是磁力共振可檢查X光無法照出的問題，例如腫瘤。」

