天氣凍易誘發「偏頭痛」！醫：疼痛頻率增 伴隨「3類症狀」要當心

研究指出，偏頭痛在香港發病率約為12.5%，尤其好發於女性和18至44歲的人士。今明兩日氣溫驟降，陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生指出，天氣變化是偏頭痛的常見誘因之一，尤其是氣溫下降或天氣寒冷時，許多人就經常飽受偏頭痛的困擾。雖然偏頭痛多數時候只是短暫的不舒服，但長期持續可能代表腦部出現其他健康問題，務必小心注意！
天冷就容易偏頭痛有「4原因」 吃這「2類食物」也會誘發！
為甚麼天氣一變冷就容易引發偏頭痛？謝炳賢醫生表示，血管會在氣溫降低時收縮，以保留身體的熱量，但這種血管的急劇收縮與擴張可能刺激神經末梢，成為頭痛或偏頭痛的原因之一。若是冷鋒來襲或天氣劇烈發生變化，也就是日夜溫差較大時，大氣壓力的波動可能影響腦部內的壓力平衡，導致偏頭痛發作。
此外，冬季日照時間減少，加上氣溫寒冷，許多人可能因此感到緊張或焦慮，進一步誘發偏頭痛。天氣較冷時，有些人可能喜歡吃一些高熱量或刺激性食物，如朱古力、酒精等來補身子，但謝炳賢醫生提醒，這些食物可能也是偏頭痛的誘因。
多為暫時性異常！「這些狀況」可能有腦部病變 須立即就醫
謝炳賢醫生強調，大多數偏頭痛是神經和血管功能的暫時性異常，與腦部結構性問題無關。不過，如果偏頭痛頻率明顯增加，或伴隨以下異常症狀，可能需要進一步檢查：
- 偏頭痛突然惡化或變化：偏頭痛的性質發生變化，如疼痛部位或強度突然改變。若疼痛由單側轉為雙側，或疼痛的時間變長，也須多加留意。
- 伴隨神經症狀：除了偏頭痛外，同時伴隨視力模糊、說話困難或肢體麻木的症狀，感覺混亂或注意力無法集中，都是警號。
- 與其他系統問題相關：當偏頭痛伴隨發燒、噁心嘔吐或頸部僵硬，可能暗示腦膜炎等問題。若出現癲癇發作或意識不清的狀況，必須立即就醫檢查腦部是否有病變。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】