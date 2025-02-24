天氣凍易誘發「偏頭痛」！醫：疼痛頻率增 伴隨「3類症狀」要當心

研究指出，偏頭痛在香港發病率約為12.5%，尤其好發於女性和18至44歲的人士。今明兩日氣溫驟降，陽明交大附醫神經外科謝炳賢醫生指出，天氣變化是偏頭痛的常見誘因之一，尤其是氣溫下降或天氣寒冷時，許多人就經常飽受偏頭痛的困擾。雖然偏頭痛多數時候只是短暫的不舒服，但長期持續可能代表腦部出現其他健康問題，務必小心注意！

天冷就容易偏頭痛有「 4 原因」 吃這「 2 類食物」也會誘發！

為甚麼天氣一變冷就容易引發偏頭痛？謝炳賢醫生表示，血管會在氣溫降低時收縮，以保留身體的熱量，但這種血管的急劇收縮與擴張可能刺激神經末梢，成為頭痛或偏頭痛的原因之一。若是冷鋒來襲或天氣劇烈發生變化，也就是日夜溫差較大時，大氣壓力的波動可能影響腦部內的壓力平衡，導致偏頭痛發作。

​此外，冬季日照時間減少，加上氣溫寒冷，許多人可能因此感到緊張或焦慮，進一步誘發偏頭痛。天氣較冷時，有些人可能喜歡吃一些高熱量或刺激性食物，如朱古力、酒精等來補身子，但謝炳賢醫生提醒，這些食物可能也是偏頭痛的誘因。