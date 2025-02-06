天氣凍皮膚勁痕勁乾 可能因用錯沐浴露！4招預防冬季癢

天氣轉涼又乾燥，容易使皮膚痕癢。有醫生指出，出現冬季癢的原因竟有可能是用錯沐浴露。他拆解冬季癢成因，並教大家用4大方法預防冬季癢。

腫瘤科吳教恩醫生在其facebook專頁上分享指，冬季氣溫的下降導致皮膚開始又乾又癢，這就是所謂的「冬季癢」。每當氣候變冷，皮膚變得乾燥、脫皮，甚至出現紅腫發炎，這不僅僅是因為天氣寒冷，而是因為皮膚屏障受損，導致水分流失過多。

冬季癢4大成因 吳醫生表示，冬天皮膚會變得特別乾燥發癢的主要成因有4個： 天氣寒冷與濕度降低：寒冷的天氣和低濕度使得空氣中的水分減少，皮膚更容易乾燥。 熱水洗澡時間過長：過度清潔會破壞皮膚的天然油脂，導致乾燥。 使用不當的沐浴產品：強效清潔劑或含酒精、香精的產品會加重皮膚乾燥。 皮膚屏障功能下降：隨著年齡增長或某些皮膚疾病(如異位性皮膚炎)，冬季癢的情況會更加嚴重。 如果想避免冬季癢，他建議在日常避免以下4大行為： 過度清潔：每天洗澡一次即可，避免使用去油力過強的沐浴乳。

過熱水溫：建議使用溫水(約37°C)洗澡，過熱的水會破壞皮膚屏障。

不擦乳液：洗澡後的3分鐘內必須塗抹保濕乳液或護膚油，以鎖住水分。

穿著不當：避免穿著過於粗糙的毛衣或化學纖維衣物，以免刺激皮膚。

5招預防冬季癢 不過，如果要預防冬季癢，可以採用以下5大方法解決，幫助你在寒冬中維持健康肌膚。 選擇合適的保濕產品：使用凡士林或乳液以長效滋潤肌膚。 洗澡後立即鎖水：在皮膚微濕時立即塗抹保濕乳液，效果最佳。 多喝水與補充健康油脂：健康油脂有助於維持皮膚的健康。 保持室內濕度：使用加濕器，將環境濕度維持在50%至60％，減少乾燥問題。 穿著棉質衣物：減少對皮膚的摩擦，避免刺激與過敏反應。 冬季癢3大症狀即求醫 至於出現冬季癢時，甚麼情況該看醫生？吳醫生提醒，若出現以下情況，建議盡快求醫： 皮膚持續發紅、脫皮，甚至流血或結痂。

劇烈搔癢影響睡眠和日常生活。

懷疑異位性皮膚炎、濕疹等皮膚疾病惡化。

吳醫生最後指，在冬日下護膚要僅記避免過度清潔，使用溫水洗澡並進行保濕鎖水；建議選擇低刺激的保濕產品，每天勤擦乳液；補充水分與健康油脂，內外兼顧。冬季皮膚保養絕不能偷懶，只要養成正確的保濕習慣，就能遠離冬季癢，讓皮膚保持水潤健康！