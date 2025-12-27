天氣凍點解會關節痛？落樓梯要加多1個動作 醫生教4招護關節

天氣凍點解會關節痛？

遺傳優生科張家銘醫生在其Facebook專頁上分享指，在寒冷的天氣中，若站起來、下樓梯、提重物，甚至蹲下去再站立的瞬間都會感受到關節的疼痛，而且這種疼痛往往來得快、去得也快，但卻讓人感到不安與困惑。張醫生解釋指，關節並非僅僅是「被動零件」，而是能感知及反應外部力量的組織。當我們站起、走路或改變姿勢時，關節中的軟骨細胞與周圍組織通過一種名為整合素焦點黏著激酶的系統，將外部的物理力量轉換為內部的生化訊號。這一過程顯示關節是一個動態的結構，它對壓力做出反應以保護自身。當關節感受到的壓力超過可承受的範圍時，它會發出「警報」，提示身體這一時刻的負荷過重，這就是疼痛感的反應。

張醫生又指，當外界變得寒冷時，關節內的蛋白聚醣流失會導致關節的環境變得更「硬」。此時，一條與硬度相關的訊號通路可能會被放大開啟。因此，在寒冷的環境中，若突然用力，原本應該能夠承受的關節會感受到超出其耐受範圍的負荷，導致疼痛加劇。在用力的瞬間，整合素焦點黏著激酶的激活會直接引導核因子κB(NFκB)的啟動，這是一個強烈的發炎開關。一旦NFκB被啟動，體內的發炎激素與分解酵素水平會上升，這使得疼痛感在短暫的瞬間變得特別顯著。因此，許多人會感受到「並不是一直痛，而是在用力那一下特別痛」。