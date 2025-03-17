天氣忽冷忽熱恐致心臟病？常外出食飯最高危 營養師教6招清血管

本港近日氣溫忽冷忽熱，不時回暖後又變清涼。有營養師指出，氣溫降低對心臟會造成不良影響，嚴重更可引致急性心血管疾病。而經常外出用餐的人士更是最高危。不過，亦有6種飲食習慣有助清血管，減低發生心血管疾病的機會。
天氣忽冷忽熱恐致心臟病？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，根據世界衛生組織，每年約有1,800萬人死於心血管疾病。當氣溫降低，心臟病的風險也隨之上升，特別是心臟病患者。她亦邀請心臟科醫生陳裕峰一同拆解，冬天下心臟健康的風險、預防措施和飲食建議。
6類人最高危 常外出食飯要小心
陳醫生指，由於冬季氣溫低，會使血管收縮和血液流動速度變慢，對於血管不健康，如有不穩定性斑塊的人，更容易造成血管阻塞。對於需服藥的患者，務必遵從醫囑，否則容易發生急性心血管疾病。另外，以下6類高危人士心血管容易出現阻塞及硬化，所以天氣變化大時，容易出現心因性休克：
- 三高患者：高血壓、高血脂、高血糖。
- 肥胖者：BMI超過24的人。
- 老年人：65歲以上的長者。
- 吸煙及酒癮者：影響血管收縮。
- 外食族：飲食油脂含量過高。
- 家族遺傳史：有心臟病、肥胖及三高的家族史。
營養師教6招清血管
營養師高敏敏表示，配合飲食也可以降低心血管疾病風險，以下6大飲食方法有效清血管，改善問題：
1. 天然好油
- 食物來源：植物油、堅果種子、深海魚。
- 功效：不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇，維持心血管順暢並減少冠狀動脈疾病的風險。
2. 膳食纖維
- 食物來源：全穀雜糧、深綠色蔬菜、木耳、海帶。
- 功效：降低腸道中壞膽固醇的吸收率，幫助血液中的壞膽固醇降低。
3. 彩虹飲食
- 食物來源：各色蔬果。
- 功效：不同顏色的蔬果含有不同的植化素，具有抗氧化和抗發炎效果。
4. 大豆異黃酮
- 食物來源：黃豆及其製品。
- 功效：可降低壞膽固醇，增加好膽固醇，預防血管硬化及阻塞。
5. 減法烹調
- 建議方法：蒸、煮、燉、烤，少鹽少調味。
- 功效：避免增加慢性病風險，保留食材的營養價值，以健康心臟及血管疏通。
6. 健康零食
- 食物來源：黑朱古力、無糖綠茶、堅果種子。
- 功效：含有多酚的食材，有助於維持血管健康。
營養師高敏敏建議，盡量避免飲酒，因為酒精會促使血管收縮，加重心臟負擔，最好選擇飲茶或水替代。另外，亦建議多喝水，以保持血液流動順暢，每公斤體重需約30至40ml的水量。但若是心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則需諮詢醫生。