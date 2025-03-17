天氣忽冷忽熱恐致心臟病？常外出食飯最高危 營養師教6招清血管

本港近日氣溫忽冷忽熱，不時回暖後又變清涼。有營養師指出，氣溫降低對心臟會造成不良影響，嚴重更可引致急性心血管疾病。而經常外出用餐的人士更是最高危。不過，亦有6種飲食習慣有助清血管，減低發生心血管疾病的機會。

天氣忽冷忽熱恐致心臟病？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，根據世界衛生組織，每年約有1,800萬人死於心血管疾病。當氣溫降低，心臟病的風險也隨之上升，特別是心臟病患者。她亦邀請心臟科醫生陳裕峰一同拆解，冬天下心臟健康的風險、預防措施和飲食建議。

6類人最高危 常外出食飯要小心

陳醫生指，由於冬季氣溫低，會使血管收縮和血液流動速度變慢，對於血管不健康，如有不穩定性斑塊的人，更容易造成血管阻塞。對於需服藥的患者，務必遵從醫囑，否則容易發生急性心血管疾病。另外，以下6類高危人士心血管容易出現阻塞及硬化，所以天氣變化大時，容易出現心因性休克：