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健康
2023-04-04 13:23:01

天氣變+除口罩 滿街咳聲不斷 中醫教路湯水止化痰

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咳嗽

口罩令取消後，人們不再戴口罩，以及天氣轉變導致更多人咳嗽的情況。註冊中醫師關証顥表示，從中醫的角度來看，這可能與氣候變化、外邪侵入和體內的防禦力下降有關。

 

咳嗽三大原因

氣候變化：春季是氣候變化比較劇烈的時期，溫度和濕度的變化容易導致人體陽氣不足，進而影響身體的自然防禦能力。此外，氣候變化還可能導致病毒和細菌在空氣中更容易傳播。

外邪侵入：不戴口罩可能使人們更容易受到外界病毒和細菌的侵害，特別是在公共場所，這樣會增加感冒、流感等呼吸道疾病的風險。另外，空氣污染物和花粉等過敏原也可能刺激呼吸道，導致咳嗽和其他呼吸道不適。

體內防禦力下降：長期戴口罩可能使部分人的免疫力降低，口罩令取消後，這部分人可能更容易受到病毒和細菌的侵害，出現咳嗽等症狀。

註冊中醫師關証顥

註冊中醫師關証顥認為現時常見咳嗽，可能與氣候變化、外邪侵入和體內的防禦力下降有關。

3招改善咳嗽

要改善這個情況，可以從以下幾個方面著手。

增強體內正氣：適當的運動、保持良好的作息規律和情緒穩定，以及食用具有補氣作用的食物，如北芪、白朮、黨參等，有助於增強體內正氣，提高抵抗力。

防範外邪：在高風險場所和擁擠的公共場所，佩戴口罩仍是一個有效的預防手段。此外，勤洗手、保持室內空氣流通，以及避免與生病人密切接觸，也可以降低感染風險。

養生調理：平時可以多食用具有益氣養陰、清熱潤肺等作用的食物和湯水，以緩解咳嗽和呼吸道不適。

百合蓮子湯

百合蓮子湯

湯水推介

百合蓮子湯是一道具有清熱潤肺、止咳化痰功效的中藥湯水。以下是一個簡單的百合蓮子湯食譜：

材料：

  • 百合()30
  • 蓮子(去心)50
  • 冰糖適量(根據個人口味調整)
  • 1,000毫升

做法：

  1. 將乾百合提前浸泡，用清水將其浸軟，約30分鐘至1小時，然後瀝乾水分。
  2. 蓮子提前浸泡，用清水將其浸軟，約23小時，然後瀝乾水分。去除蓮子中央的苦味心。
  3. 把水倒入煲內，用中火煮沸，然後加入泡軟的百合和蓮子，轉小火煮約1小時，讓百合和蓮子充分煮熟煮。

(如小童飲用，可將分量減半。)

請注意，以上建議僅供參考，如咳嗽症狀持續加重或有其他不適，建議及時就診並根據醫師的建議進行治療。

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