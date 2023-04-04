天氣變+除口罩 滿街咳聲不斷 中醫教路湯水止化痰

口罩令取消後，人們不再戴口罩，以及天氣轉變導致更多人咳嗽的情況。註冊中醫師關証顥表示，從中醫的角度來看，這可能與氣候變化、外邪侵入和體內的防禦力下降有關。

咳嗽三大原因

氣候變化：春季是氣候變化比較劇烈的時期，溫度和濕度的變化容易導致人體陽氣不足，進而影響身體的自然防禦能力。此外，氣候變化還可能導致病毒和細菌在空氣中更容易傳播。

外邪侵入：不戴口罩可能使人們更容易受到外界病毒和細菌的侵害，特別是在公共場所，這樣會增加感冒、流感等呼吸道疾病的風險。另外，空氣污染物和花粉等過敏原也可能刺激呼吸道，導致咳嗽和其他呼吸道不適。

體內防禦力下降：長期戴口罩可能使部分人的免疫力降低，口罩令取消後，這部分人可能更容易受到病毒和細菌的侵害，出現咳嗽等症狀。