天氣轉涼提防心病 6種護心蔬果支持心臟更健康

隨著天氣逐漸變冷，心臟負擔也會加大，尤其是有高血壓、高血脂或高血糖等三高隱患的人士，出現心肌梗塞、中風等心血管疾病風險亦會上升。除了適當的治療之外，多吃一些護心蔬果，都有助你保持心臟健康！
6種冬天必食護心蔬果
- 牛蒡：含有豐富的纖維，又有鉀、鈣、鎂、鋅等礦物質，有助於維持血脂穩定、幫助體內排毒，降低心血管疾病風險。
- 洋葱：含有大蒜素、槲皮素等天然植化素，帶來抗氧化、抗發炎功效，有助保護血管健康。切洋葱時逆著纖維切粒或切絲，並靜置10分鐘，有助提升大蒜素含量。
- 茄子：含有維他命P、膽鹼和多種礦物質，有助於維持微血管韌性和彈性、穩定血壓、降低膽固醇。
- 蘿蔔：冬天當造的白蘿蔔可提供維他命C、B群、纖維和鉀，有助於增強免疫力、促進新陳代謝，而鉀則能幫助調節血壓，維護心血管健康。
- 番薯葉：提供豐富的纖維和鎂，可以幫助控制血糖，有研究更指番薯葉的多酚類化合物可以抑制壞膽固醇氧化、降低心血管疾病風險。
- 莓果類：士多啤梨、藍莓等莓果類，含有花青素、類黃酮素，具有強大的抗氧化能力，可以幫助改善血液流量、預防動脈斑塊形成，也是美國心臟病協會推薦的護心食材！研究發現，每周吃3份以上莓果的女性，比起每個月很少吃莓果的人，心肌梗塞風險低34%。