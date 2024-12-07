天氣轉涼提防心病 6種護心蔬果支持心臟更健康

蘿蔔：冬天當造的白蘿蔔可提供維他命C、B群、纖維和鉀，有助於增強免疫力、促進新陳代謝，而鉀則能幫助調節血壓，維護心血管健康。

蘿蔔：冬天當造的白蘿蔔可提供維他命C、B群、纖維和鉀，有助於增強免疫力、促進新陳代謝，而鉀則能幫助調節血壓，維護心血管健康。

番薯葉：提供豐富的纖維和鎂，可以幫助控制血糖，有研究更指番薯葉的多酚類化合物可以抑制壞膽固醇氧化、降低心血管疾病風險。

番薯葉：提供豐富的纖維和鎂，可以幫助控制血糖，有研究更指番薯葉的多酚類化合物可以抑制壞膽固醇氧化、降低心血管疾病風險。