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健康
2024-12-13 18:44:00

天氣轉涼 長者小童心臟病患者等4類人要做好保暖

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天氣轉涼｜冷鋒到長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

天氣轉涼｜冷鋒到長者、小童、心臟病患者等4類人要做好保暖

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天文台預測稍後天氣寒冷，星期六日最低氣溫約13度，不少人身體難以適應，如沒有做好暖工夫，隨時釀成嚴重後果，甚至有可能猝死！

天氣轉涼｜心臟病發機會增

冠心病以及心臟衰竭患者，都要注意氣溫，前者因為溫度驟降，會使血管收縮，原本已收窄的冠狀動脈或會更少血液流通而誘使心臟病發。心臟衰竭患者因為排汗減少、同樣因血管收縮而減慢血液循環，經腎臟排出的水分也減少，易加劇水腫、心臟負荷加大，甚至出現氣促要入院治療。

▼保暖方法▼

保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖）

天氣轉涼｜高血壓較易中風

天氣寒冷血管收縮，已會使人血壓上升，若本身是高血壓患者，便更加危險，容易誘發心臟病或中風等嚴重疾病。

何只關飲食事？研究指季節可影響血壓呢個天氣要小心

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高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖） 高血壓｜3款食療湯水改善血壓（am730製圖）

天氣轉涼｜哮喘患者宜帶備急救藥物

雖然大部分哮喘患者是因為對某些致敏原敏感而發病，但對於來自寒冷天氣、空氣污染等刺激，也有可能誘發哮喘。因此除做好保暖外，外出時宜帶備「急救」用的藥物，有備無患。

冬日防哮喘由保暖做起

高血壓患者血壓或格外升高，誘發心臟病或中風等。

高血壓患者血壓或格外升高，誘發心臟病或中風等。

天氣轉涼｜長者、小童應注重個人衛生

長者可能因為種種原因而免疫力較低，而小童則免疫系統未成熟，加上寒冷天氣是病毒肆虐的時間，因此他們感染流行性感冒的風險較高。除做好保暖和個人衛生外，也可考慮接種流感疫苗。

保暖方法｜女生手腳冰冷怎麼辦？3個解決方法助提高體溫抗寒

保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖）

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