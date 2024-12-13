天氣轉涼 長者小童心臟病患者等4類人要做好保暖

天文台預測稍後天氣寒冷，星期六日最低氣溫約13度，不少人身體難以適應，如沒有做好暖工夫，隨時釀成嚴重後果，甚至有可能猝死！ 天氣轉涼｜心臟病發機會增 冠心病以及心臟衰竭患者，都要注意氣溫，前者因為溫度驟降，會使血管收縮，原本已收窄的冠狀動脈或會更少血液流通而誘使心臟病發。心臟衰竭患者因為排汗減少、同樣因血管收縮而減慢血液循環，經腎臟排出的水分也減少，易加劇水腫、心臟負荷加大，甚至出現氣促要入院治療。 ▼保暖方法▼

天氣轉涼｜哮喘患者宜帶備急救藥物 雖然大部分哮喘患者是因為對某些致敏原敏感而發病，但對於來自寒冷天氣、空氣污染等刺激，也有可能誘發哮喘。因此除做好保暖外，外出時宜帶備「急救」用的藥物，有備無患。 冬日防哮喘由保暖做起