保暖方法｜女生手腳冰冷怎麼辦？3個解決方法助提高體溫抗寒

雖然全球暖化令冬天也變得不太冷，但今周未來兩三日氣溫逐步下降。很多香港人尤其是女士，手腳依然冰冷。如果你的四肢都有這情況，可以透過調整飲食、適度運動及做好保暖等三大措施，幫助提高體溫，從根源改善手腳冰冷。

在中醫的角度，手腳冰冷很多時都與血液循環不佳或體質有關，故此血氣較差的女性及長者最容易出現這情況。要令手腳回復溫暖，首先是要適當地保護手腳，包括晚上戴帽睡覺，穿上襪子則可減少寒冷對身體的刺激，亦可於睡前用暖水泡腳，都可以改善手腳冰冷的問題。

至於飲食方面則可食用 老薑 及 羊肉 等食物，前者可以促進血液循環、燃燒體內脂肪，後者則熱量和脂肪比同分量的豬肉或牛肉為少，並且含豐富的 蛋白質 、 維他命B雜 、鋅、 鐵 、 鈣 等，特別適合在冬天容易攝取過多熱量的期間食用，既可避免攝取過量熱量又可以帶來禦寒暖身的效果。

維持運動

其實，長期久坐不動也可能導致體質虛寒、血氣不足，所以即使天寒地冬大家也要維持適度的運動，例如瑜伽、耍太極或飯後散步，都有助促進血液循環，改善手腳冰冷的狀況。

假若你已經做足以上三大措施，手腳依然又冰又冷，可能體內潛伏其他健康問題，宜及早求醫治理。