天熱暈倒以為中暑 一查竟是心肌梗塞！症狀比較咪搞錯

天氣炎熱，一名70多歲的老先生在公園運動時突然昏倒被送到急診室，老先生的太太以為自己的老伴是因為中暑昏倒，但經過醫師檢查發現老先生竟是「急性心肌梗塞」。
所幸經由心血管中心團隊進行緊急心導管手術，這名病患阻塞的心臟血管順利打通，並放置血管內支架，經過2星期的密集治療後，順利出院。中暑與心肌梗塞症狀不同，國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師提醒，夏天氣溫過高也會導致心肌梗塞，高風險群應特別留意。
中暑皮膚乾、紅 心肌梗塞胸痛、冒冷汗
根據台灣衛福部資料顯示，「中暑」指的是人在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。
中暑時，起初會覺得身體熱、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓。若情況繼續惡化，會導致熱調節機能失效，身體體溫上升很高，產生無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙等症狀，甚至會造成多個器官衰竭、神智混亂、定向力變差、以及昏迷、抽筋等情形。
至於心肌梗塞，蘇彥伯醫師指出，典型症狀主要是胸悶、胸痛，而疼痛情況可以延伸到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等症狀，嚴重時會造成低血壓休克，甚至是心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。
心肌梗塞高危險群 醫師曝夏季預防方法
夏天高溫會導致血液黏滯性上升、體液減少等，增加血栓形成的機會，提升心肌梗塞的發生風險。蘇彥伯醫師表示，有吸煙習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都是心肌梗塞的高風險族群。
而最近天氣漸漸變熱，蘇彥伯醫師建議，高風險的病友們，在天氣炎熱時務必多留意天氣預報，於高溫警訊時避免外出做劇烈的戶外活動，有需要出門時，必須做好遮陽避免陽光直曬。
同時也要注意補充足夠的水分和電解質，避免脫水。如果本身有心臟衰竭或是腎臟病的患者，水分調控要更加謹慎，須詢問專業醫師的建議。
此外，室內環境也要盡量保持涼爽通風，若室內溫度過高時，應適度的開啟空調。蘇彥伯醫師表示，空調的溫度最好設定在26-27℃上下，以免室內室外的溫差過大，反而造成不適，甚至增加急性冠心症的發生機會。
天氣炎熱不只會增加中暑的機會，也會提升心肌梗塞的發生風險，中暑和心肌梗塞的症狀不同。蘇彥伯醫師提醒，倘若民眾真的有疑似急性冠心症的症狀發生，建議應儘速到醫院檢查，以免錯過治療的黃金時間。
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