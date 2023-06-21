天熱暈倒以為中暑 一查竟是心肌梗塞！症狀比較咪搞錯

夏天高溫會導致血液黏滯性上升、體液減少等，增加血栓形成的機會，提升心肌梗塞的發生風險。

天氣炎熱，一名70多歲的老先生在公園運動時突然昏倒被送到急診室，老先生的太太以為自己的老伴是因為中暑昏倒，但經過醫師檢查發現老先生竟是「急性心肌梗塞」。

所幸經由心血管中心團隊進行緊急心導管手術，這名病患阻塞的心臟血管順利打通，並放置血管內支架，經過2星期的密集治療後，順利出院。中暑與心肌梗塞症狀不同，國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師提醒，夏天氣溫過高也會導致心肌梗塞，高風險群應特別留意。

中暑皮膚乾、紅 心肌梗塞胸痛、冒冷汗

根據台灣衛福部資料顯示，「中暑」指的是人在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況。

中暑時，起初會覺得身體熱、皮膚乾燥發紅、心跳過快、呼吸過快、低血壓。若情況繼續惡化，會導致熱調節機能失效，身體體溫上升很高，產生無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙等症狀，甚至會造成多個器官衰竭、神智混亂、定向力變差、以及昏迷、抽筋等情形。

至於心肌梗塞，蘇彥伯醫師指出，典型症狀主要是胸悶、胸痛，而疼痛情況可以延伸到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等症狀，嚴重時會造成低血壓休克，甚至是心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。