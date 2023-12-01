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健康
2023-12-01 11:30:22

失眠｜降低體溫有助開啟睡眠模式 提升睡眠質素

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睡眠

不少都市人都有失眠的困擾，可能是由日常壓力而起，也可能與生活習慣有關。若你經常輾轉難以入睡，就可以從體溫入手。有研究指核心體溫下降是啟動睡眠的訊號，若體溫升降與生理時鐘不同步，即體溫下降的時間與就寢時間有差異，便可能會影響睡眠質素，這時就要邀洗熱水澡、運動、飲食及調控室溫來幫助入睡。

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體溫與睡眠有關

人體的核心體溫與我們的日常作息有密切關係，例如體溫下降是給予身體入睡的訊號，而起床前體溫開始上升則是要喚醒身體。假若體溫在半夜升高，就可能會中斷深層睡眠。

另一個影響睡眠的物質是褪黑激素，日間會被抑制，天黑後會升高，令身體漸漸有睡意，而褪黑激素亦參與細胞訊號傳遞，令血管張開釋放熱，使核心溫度下降，幫助入睡。

熱水浴

熱水浴有助身體降溫。

熱水浴助降溫

為了降低核心體溫，你可以在睡前沖熱水涼，讓皮膚變暖及刺激血管擴張，有助加速周邊血管散熱，達到降低體溫的效果。運動亦有助散熱降溫，但運動與睡覺至少要相隔兩小時，否則可能會損害睡眠質素。

睡房溫度

室溫保持在15.5至21°C的範圍是最適合睡眠的溫度。

了解自己偏愛溫度

過去的調查顯示，室溫保持在15.5至21°C的範圍是最適合睡眠的溫度，而床的溫度則約27至31°C，讓身體保持溫暖，而室溫低又有助頭部散熱。若床的溫床太低或太高，都有機會令人在夜晚醒來。不過，每個人適合的溫度也不盡相同，了解自己偏愛的溫度有助你得到良好的睡眠。

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