失眠｜降低體溫有助開啟睡眠模式 提升睡眠質素

不少都市人都有失眠的困擾，可能是由日常壓力而起，也可能與生活習慣有關。若你經常輾轉難以入睡，就可以從體溫入手。有研究指核心體溫下降是啟動睡眠的訊號，若體溫升降與生理時鐘不同步，即體溫下降的時間與就寢時間有差異，便可能會影響睡眠質素，這時就要邀洗熱水澡、運動、飲食及調控室溫來幫助入睡。

體溫與睡眠有關

人體的核心體溫與我們的日常作息有密切關係，例如體溫下降是給予身體入睡的訊號，而起床前體溫開始上升則是要喚醒身體。假若體溫在半夜升高，就可能會中斷深層睡眠。

另一個影響睡眠的物質是褪黑激素，日間會被抑制，天黑後會升高，令身體漸漸有睡意，而褪黑激素亦參與細胞訊號傳遞，令血管張開釋放熱，使核心溫度下降，幫助入睡。