女仔運動效率比男仔高2倍！醫生拆解2大原因＋教停經後3大運動可護心

男女做運動的效益也有不同？有醫生指，有最新研究發現，女性的運動效益比女性高達２倍，每星期運動250分鐘的的女性，可以達到與男性530分鐘相同的心臟保護效果。醫生拆解原因，並教停經後的女性可以做3種運動，增加運動效益。

女仔運動效率比男仔高2倍！ 基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據《Nature Cardiovascular Research》2025年的最新研究，女性的運動收益實際上比男性更高。研究團隊透過穿戴式加速計長期追蹤超過8萬名英國受試者的運動數據，結果顯示： 每周運動250分鐘的女性，能達到與男性530分鐘相同的心臟保護效果。 這表示，女性的身體在運動中能更好地利用能量，其效率甚至達到男性的兩倍。研究發現，每周運動150分鐘的女性，之後冠狀動脈心臟病風險下降22%，而男性僅下降17%。隨著運動量增加至250分鐘，女性的風險降低更達到30%。對於已經患有冠心病的患者，女性的死亡風險下降70%，男性則約19%。



醫生拆解2大原因 張醫生解釋，這個現象不僅僅是巧合，還與女性和男性的生理構造有關： 肌肉組成：女性的肌肉主要由氧化型纖維(Type I muscle fiber)構成，擅長長時間代謝能量；而男性則多為以爆發力為主的肌肉(Type II fiber)，雖然短期間內表現優異，但在持久性上效率較低。 雌激素的作用：雌激素有助於女性在運動時更快燃燒脂肪、穩定血管、減少發炎反應，這使得女性即使運動量較少，仍能啟動強大的心血管防護機制。 張醫生表示，其實在日常生活已經可以察覺到這個現象，例如忙碌的家庭主婦沒有閒暇到健身房運動，但卻因為日常活動(如快走、提重物)而擁有紅潤的氣色和穩定的血壓；而常去健身房的男生，因缺乏日常運動，可能出現體脂肪偏高、睡眠質量差等問題。張醫生強調，自然融入生活的活動對女性的心臟健康有著積極的影響。



運動融入生活防心臟病 在很多情況下，運動的「質量」比「強度」更為關鍵。每天穩定的運動，如30分鐘的快走、輕騎腳踏車、做家務或陪伴孩子在公園玩耍，這些日常生活中的活動累積起來對健康的益處顯著。有研究發現，多一天符合每日建議的運動量，會出現以下結果： 女性冠心病風險：下降6%

男性冠心病風險：下降4% 而且女生規律運動後，會因為運動正在調節自律神經，並啟動代謝，會出現以下好處： 體力變好；

睡眠變深；

焦慮減少；

皮膚更好。 3個穿戴式設備關注指標 以上的研究是由穿戴式設備進行，有助觀察到身體的變化。所以，張醫生指，若擁有智慧手錶或健康手環，以下三個指標值得關注： 靜息心率：隨著運動效果的提升，靜息心率應逐漸下降，這意味著心臟效率提升。

每日步數：保持穩定的每日步數，顯示活動漸漸融入你的生活。

睡眠品質：良好的睡眠品質是自律神經重新平衡的指標，能反映出身體的健康狀況。

停經後3大運動可護心 雖然女性在停經後，隨著雌激素的下降，脂肪代謝會變慢、血管彈性降低，心臟的保護能力降低。但這個時候更應該透過運動來提高代謝及維持心臟健康。 張醫生建議，進行以下中度強度活動，有助重新啟動荷爾蒙的平衡： 快走

瑜伽

游泳 臨床上，保持以上運動的女性血脂、血壓、甚至心律都更穩定，也更少感到疲倦。 張醫生提醒，儘管男性需要更多的運動時間來達到相同的健康效果，但男性每周保持至少300分鐘的中強度活動，對於降低冠心病風險仍然至關重要。 運動不是比賽，而是一種身體的語言。在追求健康方面，女性不需要過度強調運動的量，只要穩定地保持活動，就可以獲得更持續的健康益處。懂得傾聽身體的節奏，運動將不再是一項任務，而是生活的一部分。健康的本質在於「懂得用對方式」，讓身體因為運動而恢復活力、感受到真正的幸福。