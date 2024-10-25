女士剋星 美研究揭乳癌死亡率降但趨年輕化

乳癌是女性最常見的癌症，幸而隨著醫藥進步，加上更多人透過篩查可以及早發現患病，令乳癌的治療機會提高。美國癌症協會的最新研究亦發現，當地的乳癌死亡率持續下降，但發病率則持續上升，並警告50歲以下女性患病個案有上升趨勢，反映乳癌有年輕化的情況。

年輕患者比例增

根據該會在《CA: A Cancer Journal for Clinicians》發表的報告，當地在1989年至2022年間，整體乳癌死亡率下降了約44%，意味該段時間有逾50萬人成功擊退乳癌的死亡威脅，但令人擔憂的是由2012年到2021年，乳癌的發病率以每年 1%的幅度持續上升。

報告指出，觀察所見，過去10年增加的乳癌個案似乎向50歲以下女性傾斜，導致較年輕患者比例甚至高於50歲以上婦女，尤其是早前已有研究指20至49歲女士患乳癌的比率在過去20年持續上升。此外，當地亞裔及太平洋島民女性的乳癌發生率增速比其他族裔為快，50歲以下女性的乳癌發病率每年增長2.7%，50歲或以上的增幅亦有2.5%。