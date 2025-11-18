女子咳嗽大笑易漏尿 不求醫難自癒！醫生揭3類女性最高危

漏尿令人相當尷尬，對日常生活社交都會造成影響。醫生分享一宗病例指，一名52歲女子只要咳嗽或大笑，就會失禁漏尿，使她不敢外出運動或參加聚會。醫生指出，這個情況難以靠時間緩解，若不求醫亦不會自己好轉。醫生指出，有３類女性最高危，在更年期時，尿失禁的風險大增。

女子咳嗽大笑易漏尿怕出街 泌尿外科醫生曲元正在其facebook專頁上分享指，該名女子出現尿失禁情況後，檢查後亦發現有其他更年期的症狀，所以推斷失禁是更年期所致。曲醫生解釋，尿失禁在更年期女性中是常見的問題，而情況比較特別，原因是這個更年期症狀不會如熱潮紅、盜汗般隨時間緩解，反而隨年齡、骨盆底肌與神經退化而愈加嚴重。 尿失禁3大原因 曲醫生表示，更年期的尿失禁與單純老化或產後的尿失禁有別，由於女性尿道只有約3至4cm，主要以骨盆底肌和尿道括約肌支撐，所以，當更年期荷爾蒙下降時，部位上的雌激素接收器會失去保護，引發尿失禁。 1. 雌激素驟降 停經後，雌激素水平顯著下降，導致尿道與陰道的黏膜變薄、萎縮，尿道的閉合能力降低。 2. 骨盆底支撐力減弱 隨著年齡增長及荷爾蒙變化，骨盆底肌肉與尿道括約肌的張力下降，使膀胱頸的支撐不足，增加咳嗽、大笑或提重物時的壓力性尿失禁風險。 3. 膀胱敏感度上升 荷爾蒙的變化影響膀胱神經的功能，膀胱變得過度敏感，導致頻尿、急尿和夜尿等症狀。

3類女性最高危 若果是因為荷爾蒙下降與骨盆底結構退化造成的尿失禁風險，是無法逆轉，若不治療只會隨時間惡化。曲醫生提醒，不是所有女性在更年期間都會出現尿失禁，但以下3類人士的風險更高，原因與骨盆底支撐能力、代謝狀態以及神經功能有關： 自然產的女性：分娩後，骨盆底肌肉與尿道括約肌可能受損，隨著雌激素減少，支撐結構進一步鬆弛。 體重增加或腹部肥胖者：肥胖增加了膀胱與尿道的負擔，尤其是在更年期代謝減緩的情況下，當腹部肥胖加劇，尿失禁症狀往往更加惡化。 糖尿病、高血壓或心血管疾病者：這些病症可能導致神經受損或血流不足，使得尿失禁風險增加。 不求醫難自癒！ 曲醫生建議，在症狀剛出現時進行治療能夠獲得最佳改善，當早期骨盆底肌與尿道括約肌尚未完全鬆弛或退化時，透過訓練或治療可以有恢復機會，早期治療還可以維持膀胱神經與局部血流的健康環境，防止漏尿情況惡化。 輕度患者多能依靠骨盆底復健、藥物治療或局部雌激素獲得改善。但針對重度患者，則可能需要依賴雷射或手術介入進行控制。曲醫生建議，若發現有尿失禁問題，切勿因羞愧而延遲就醫。及早至泌尿科尋求專業幫助，能有效改善症狀，提升生活品質。