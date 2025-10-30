女子常「火燒心」以為胃酸倒流 醫生揭患1病症 3大習慣改善情況

胸口灼熱感(俗稱火燒心)的總被認為是與胃酸倒流有關，但原來不只是胃酸所致。有醫生分享案例指，一名女子長期被「火燒心」問題困擾，並已服胃酸倒流特效藥一年，情況也未有好轉。醫生發現，元兇竟不是胃酸倒流，而是1種病症。後來，醫生使用正確的治療方法，並讓患者改善3種生活習慣，令情況得已改善。

女子常「火燒心」以為胃酸倒流

肝膽腸胃科詹宜學醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子在過去一年間，長期受到火燒心的折磨，並已進行過多次胃鏡檢查，且服用一年胃酸倒流特效「質子泵抑制劑PPI」，但症狀依然沒有改善。她擔心長期服藥會帶來副作用，所以找詹醫生為她進一步檢查，找出真正的病因。之後，詹醫生安排她進行無線胃酸檢測膠囊和胃鏡檢查，胃鏡檢查結果未發現食道發炎、潰瘍等病變，而無線胃酸檢測結果顯示，連續96小時的食道酸暴露時間「小於1%」，且症狀發生與胃酸倒流時間無相關。

醫生揭患1病症

所以，詹醫生認為，患者的火燒心並不是由胃酸倒流所致，而是「功能性火燒心」。詹醫生解釋指，功能性火燒心的症狀與胃食道倒流無異，所以，無法僅依症狀進行診斷，而目前尚不清楚造成功能性火燒心的具體原因，需確定患者無結構性異常及蠕動功能異常，有可能與食道敏感性有關，且生活習慣、情緒、壓力等因素可能影響。因此，功能性火燒心的症狀與胃食道倒流非常相似，但需要確認沒有如發炎、潰瘍、狹窄等的結構性問題或蠕動異常。