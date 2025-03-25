女性天冷進補小心！醫生警告「這樣補身」恐讓健康亮紅燈

近期天氣冷熱變化大，不少人會以飲酒或食用含酒料理來補身。然而，飲酒補身對女性來說，存在著潛在健康危害與造成醉駕的風險。女性朋友需注意每日酒量是否有超過建議的標準酒精量，以在不過度影響健康的前提下享用進補的好處。

酒精有害健康 須知相關風險

台灣衛生福利部草屯療養院主治醫生陳奕廷表示，根據衛生福利部所建議的每日酒精標準量，女性於一日內應飲用少於一單位的酒精，亦即10克酒精，相當於65毫升米酒；少於一單位的酒精，可以減少但無法完全避免酒精相關風險。而酒精是致癌物，除會讓飲用者罹患食道癌及肝癌等癌症風險上升外，相較於沒有喝酒的女性，每天喝一單位的酒就會使女性罹患乳癌的風險增加5%至15%。

值得注意的是，懷孕及備孕的準媽媽應完全避免飲酒，因為酒精接觸會導致胎兒發展異常，也會增加早產的風險。此外，酒精會破壞青少年的大腦發育，尤大量飲酒的少女比起少年更容易出現腦部損傷，負責記憶及決策區域的腦部區域其體積萎縮更明顯，亦更容易出現宿醉和斷片等症狀。