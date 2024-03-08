女性易有痛症 中醫內外調理

女性的生理變化較男性複雜，在不同階段都會遇到不同的痛症，約十歲開始，女性就較易出現偏頭痛，至青春期、懷孕、更年期等都會遇到不同的挑戰。註冊中醫師丁皞指，痛症病因可分內在或外在因素引起，治療時會按病因及體質處理。 不同年紀的痛症 女士出現偏頭痛的風險比男士高大約3倍，而女性在10歲起已有機會出現偏頭痛的情況；踏入青春期時身體的荷爾蒙水平不穩定，容易在月經前後感不適或疼痛；女性踏入職場後，工作壓力或加重頭痛，甚至出現胸悶的情況，而久坐則可能導致頸梗膊痛、腰痛及坐骨神經痛等。

當女性踏入下一個階段，懷孕前後也可能會出現「媽媽手」的情況，如本身患有高血壓或類風濕關節炎，出現媽媽手的機率會更高。另外年紀漸長後，肝腎開始不足，也會容易腰痛及膝頭痛，甚至風濕。



內在因素 中醫看痛症非常重視病因，包括內在及外在因素。丁皞指，以痛經為例，一般是由內在因素引起，可分為3個類型，滯、虛及暖，現代女性經常飲凍飲，穿衣服較「少布」，都會增加受寒的機會，而長期於冷氣房內工作，或令身體氧氣不夠，導致身體偏寒，寒凝血瘀型會導致月經不順，容易疼痛，周期也會變得較長，30多天甚至是數個月才來一次經。

另外曾受過傷、精神壓力太大也會影響肝氣的運轉，「情緒對痛症的影響很大，因為肝氣鬱結，壓住氣機，當氣不暢順時就容易發生痛症，通常是一些脹痛，例如頭或胸口在經期前會有『谷谷地』及脹痛」。這種情況就是由氣滯引起，氣滯多數與我們的肝或情緒有較大關係。 外在因素 外在因素則與我們平日的姿勢有關，例如椅子高度是否適合，腰部有沒有承托，「坐15分鐘可能未必有問題，但當一天坐十多個小時，日積月累下就會形成勞損，甚至令到關節或脊柱有些改變、肌肉僵硬、欠缺彈性，就會引起各種痛症。

治療前先找病因 在治療上，中醫會先找出引起痛症的原因，或者按照體質處理，「可能有些人偏寒、有些人偏熱、有些人濕很重，或血瘀很多，醫師會按照體質及當時的情況處方藥物，譬如寒症的痛症就會處方辛熱的藥如薑及附子等，如想補血、活血，就會處方當歸、紅棗、川芎等藥物」。但如果患者的體質偏熱，疼痛時會發滾，就會用清熱藥物，加上外洗藥物如銀花藤及苦心等。 除藥物外，肩膀痛等痛症亦可以針灸治療，醫師會按肌肉的走向或經絡選擇進針點，以調整整個經絡的壓力，如非單純肢體問題，氣血不足致多個部位出現痛症，就考慮以腹部或背部進行針灸，以補氣或祛風散邪的針法去改善體質。