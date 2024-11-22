女性更年期有提早趨勢！「這些」都是潛在影響因子 如何食補幫助延緩？

一般進入更年期的平均年齡約為45至55歲，不過中醫師李和蓁指出，現在女性更年期其實有漸漸提早的趨勢。

隨著年齡增長，女性的卵巢功能會漸漸開始衰退，進入所謂的「更年期」，產生停經、月經周期不規律等症狀。一般進入更年期的平均年齡約為45至55歲，不過中醫師李和蓁指出，受到飲食作息、環境荷爾蒙等影響，現在女性更年期有漸漸提早的趨勢。

中醫師李和蓁表示，在診間常常會遇到女性有卵巢早衰的情形，甚至最年輕26歲就更年期，不過很多年輕人都不覺得那是早衰現象，只覺得是月經來的時間有點不規律而已。

醫學上，40歲以後卵巢功能漸漸衰退都算是正常的現象，不過如果40歲以前就已經進入「卵巢衰竭期」，這就屬於卵巢早衰，也就是常說的「更年期提前報到」。

醫學上，40歲以後卵巢功能漸漸衰退都算是正常的現象，不過如果40歲以前就已經進入「卵巢衰竭期」，這就屬於卵巢早衰。

「這些」都有可能導致卵巢早衰

除了家族史以外，環境荷爾蒙、有機化合物的暴露等都有可能影響卵巢功能出現早衰的現象。中醫師李和蓁分享，之前就有位女性個案前來門診，40歲不到月經就已經要來不來的，也幾乎看不到卵子，回溯個案的媽媽、阿姨等都沒有早衰的問題，不過這名個案表示住宿處常有一股味道，很有可能就是因為環境有機化合物的暴露所致。

此外，中醫師李和蓁提到，有些化學藥劑的使用，如果沒有馬上洗掉，化學藥劑殘留也有可能造成影響，像是護膚品、化妝品、洗頭水、香水中的定香劑等都需要特別留意。

而且吃的東西、餐具的使用等也都要特別留意，像是拿塑膠杯裝熱水、塑膠袋裝熱湯等，這也是環境荷爾蒙的來源之一。

中醫師李和蓁指出，這些吃的、食用上的問題一定是最快產生影響的，另外早期很流行吃胎盤素、大豆異黃酮、蜂王乳等，這些產品往往都會標榜吃了可以美容、變年輕，但它們就是以影響荷爾蒙的方式來達到美容的效果，這個機制是會影響荷爾蒙表現的，如果本身身體不需要，卻提早使用了這類產品其實是一種過度刺激。