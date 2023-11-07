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健康
2023-11-07 18:30:02

女性調整體質有3大時機！中醫師公開調養攻略

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營養

從中醫觀點來看，女性青春期、孕產期及更年期這3階段，都是全面「調整體質」的好機會；建議可藉由漢方食補，來改善先天不足的弱勢體質，如手腳冰冷、過敏等，讓身體達到最佳狀態。

女性的一生基本上會經歷3個階段，即青春期、孕產期及更年期，這些階段女性因受到荷爾蒙的變化，在心情及身體上造成了影響。這時，就需藉著飲食來調整、保養，讓體態及身心都能達到完美狀態，不要以為「吃清淡」就是健康，唯有營養均衡，才可應付各階段的挑戰。

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女性調整體質3時機 孕產期最重要

醫療集團賴榮年總院長指出，從中醫觀點來看，女性這3階段，都是全面「調整體質」的好機會；建議可藉由漢方食補，來改善先天不足的弱勢體質，如手腳冰冷、過敏等，讓身體達到最佳狀態。其中又以「孕產期」最為重要。

芭樂蘋果

青春期女性體質較為燥熱，可選擇平性食材，如糙米、菠菜、蓮子、芭樂、蘋果等來做調養。

青春期平性食材調養 滿足成長發育所需

青春期的女孩出現第二性徵，代表著即將蛻變成女人的時間點，也是打好體質的關鍵時機。此階段女性體質較為燥熱，可選擇平性食材，如糙米、菠菜、蓮子、芭樂、蘋果等來做調養。同時，更需要有充足睡眠、適當運動，配合均衡飲食，補充足夠鈣質，來滿足成長發育所需。

孕婦

考量到孕期胎兒及產後哺乳，此階段最好的保養方式，是透過少吃生冷食物、多吃天然食材來調理。

孕期調理不佳 衰老速度快

懷孕生產女性，身體若無調理好，日後容易出現衰老情況。此時期，身體負荷較大，生活作息處於較不規律狀態，考量到孕期胎兒及產後哺乳，此階段最好的保養方式，是透過少吃生冷食物、多吃天然食材來調理。

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山藥

當體內出現虛火時，建議，可多吃滋潤性食物，如木耳、百合、山藥等。

更年期多半腎氣不足 這樣吃抗老、緩解不適

更年期女性最重視「抗老」，從中醫角度來看，就是「腎氣」是否充足。大多數更年期女性腎氣不足，不僅會出現衰老現象，還容易在體內形成「虛火」，導致熱潮紅或失眠等問題。當體內出現虛火時，建議，可多吃滋潤性食物，如木耳、百合、山藥等。 

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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