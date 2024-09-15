好「濕」滯 8個守則緩解水腫型肥胖困擾

經常覺得手腳冰冷、精神不振、排便不順、食不知味，但體重卻持續有增無減？這可能是水腫型肥胖的表現，只要謹記8個守則，例如要多吃利水去腫的食物、適量運動及不吃重口味食物，便可以達到消除水腫，健康瘦身的效果。

常見5類人士 水腫性肥胖常見於5類人士，包括產後媽媽、愛吃重口味和生冷食物的人、空中服務人員、經常久坐久站的打工仔，以及長期服用類固醇或荷爾蒙藥物的人。這類肥胖人士多數下半身較胖及四肢浮腫，身形傾向呈梨形，肌肉亦較為鬆軟的問題，並且容易有濕疹、手腳冰冷、口淡無味及胃腸脹氣等情況。

8個守則 不過，只要做到以下8個守則，便有助擺脫水腫困擾： 多吃健脾祛濕、利水消腫食物；

運動有助強化肌肉及促進代謝；

遠離重口味醬料，如辣椒醬、沙茶醬、甜醬、番茄醬、豆瓣醬、蠔油等；

不宜食用醃漬食物，如泡菜、榨菜、梅菜、蜜餞、腐乳；

拒絕食加工食物，包括火腿、腸仔、肉丸、午餐肉及即食麵等；

避免食生冷食物，而寒性水果如西瓜、柚子、奇異果、火龍果、香蕉等都可免則免；

飲水要適量，晚上9時後不宜補充太多水分；

勿亂吃減肥藥，尤其是一些含有腹瀉成分的藥物及茶類，否則可能令本身已經濕滯的體質因為苦寒藥物而令脾胃功能更加虛弱，濕氣更難排走，結果愈減愈肥。