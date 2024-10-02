妙齡女持續兩年頻頭暈找不到原因 復健意外揪出「頸源性頭痛」

引起頸源性頭痛的主因係長期固定同一姿勢(如：看電腦、追劇、長時間使用手機等)，導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機制則未明。

王小姐22歲，間歇性常常頭暈頭痛已經1至2年，起初一兩個月發作一次，近幾月常頻繁發作，症狀常先出現後頸部緊繃，如果沒有休息持續忙碌工作，就會往上延伸引起頭暈頭痛，但又不會有看見閃光等典型偏頭痛症狀，偶爾也會出現眼窩附近痠脹不舒服，曾至神經內科及眼科多次就診及詳細檢查，都告知沒問題。

最近因手肘痠痛前往復健科就診，看診當天剛好頭痛發作，自行吃了止痛藥也無法改善，經門診問診後執行X光檢查，側面X光影像顯示頸椎變直(正常應為C形)但無其他異常，整體判斷應為「頸源性頭痛」，與患者討論後執行局部類固醇注射，頭痛瞬間緩解。

近年多見因用太長時間頭機而導致頭痛的個案。

反覆疼痛至手麻 椎間盤突出導致頭痛

臺北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，因電子產品普及，頸源性頭痛患者有逐年增加的趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻之後才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀，經2至3個月漫長的頸部牽引等復健治療後，手麻及頭痛都消失了，此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸源性頭痛。

引起頸源性頭痛的主因係長期固定同一姿勢(如：看電腦、追劇、長時間使用手機等)，導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機制則未明。