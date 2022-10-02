妥瑞症孩子治療新選擇 中醫調理減少症狀發生

妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手。建議在飲食上過冷或過熱的都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。

眨眼睛、搖頭晃腦、突然發出怪聲音，身體不自主的抽動，就讀國二的小傑從小罹患妥瑞症，在成長過程中經常遭受旁人異樣的眼光，也影響自己的人際關係。發作症狀每次不同 感冒加重妥症狀

15歲的小傑，從小就被診斷為妥瑞氏症，每次大發作時，牙齒都會去咬舌頭，咬嘴巴內唇，咬到流血，沒辦法吃東西，每次發作的症狀都有點不同；也曾經搖頭晃腦，搖到脖子痠到不行。日前因感冒久久不愈使妥瑞症加重，經常沒間斷地咳嗽，愈咳愈大力，咳到快喘不過氣，好像氣喘一樣，整個氣管縮得很緊，像要休克似的，讓外婆好擔心。

遺傳基因所致 身心與其他孩童無異

外婆說，他的直系血親阿公跟阿嬤都有妥瑞症，遺傳基因佔很多。在人際關係上，經常搖頭晃腦，學校同學會誤認為他是怪物而取笑他，因此他很害怕入人群，其實他的身心跟一般小朋友一樣，一樣愛玩、愛吃零食、喜歡看電子產品。但他們不能吃再製品，像是加工產品，丸子、味精、色素、可樂，太甜的食品。