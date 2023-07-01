婦人跌倒手撐地造成「舟狀骨骨折」 不妥善處理或致骨骼缺血性壞死

衛生福利部南投醫院郭俊毅物理治療師指出，大部分人跌倒時反射性手撐地，容易造成腕部的遠端橈骨骨折、舟狀骨骨折、月狀骨不穩定伴隨腕部甚至手肘處的韌帶受傷。

45歲林姓婦女駕電單車返家，由於穿著寬褲，停車落大架時，寬褲的褲管不慎被勾到，整個人便跟著電單車一起摔倒，當下她下意識左手撐地，左手腕紅腫疼痛，就醫之後確診為「舟狀骨骨折」。

找出腕部骨折原因 X 光搭配超聲波診斷

台灣衛生福利部南投醫院郭俊毅物理治療師指出，大部分人跌倒時反射性手撐地，容易造成腕部的遠端橈骨骨折、舟狀骨骨折、月狀骨不穩定伴隨腕部甚至手肘處的韌帶受傷。

郭俊毅物理治療師表示檢查的方式有徒手檢查、X光及超聲波等來確定是哪個部位、哪種方式損傷。