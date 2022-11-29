媽媽手｜唔一定係媽媽先會患上！咩人係高危？點樣預防？

媽媽手是香港常見的都市病，正確名稱為狹窄性肌腱滑膜炎(Stenosing Tenosynovitis)，又稱狄奎凡氏症(De Quervain’s Disease)。註冊脊醫忻銘熹就大家解說媽媽手是一個怎樣的問題，並可以如何預防。 媽媽手成因是甚麼？ 醫學上並沒有明確的成因，但大部分個案是因長期過度使用手腕和重複涉及腕關節上的橈骨(Radius)和尺骨(Ulna)的動作，刺激手背橈側(靠拇指側)肌腱周圍的腔室腫脹，壓迫到伸拇短肌(Extensor pollicis brevis)及外展拇長肌(Abductor pollicis longus)的肌腱和滑膜，使通道變得狹窄，肌腱和滑膜發炎腫脹，手腕拇指側出現疼痛；嚴重時會造成肌腱黏連，令大拇指及手腕的活動受到限制。

患者日常生活中會出現甚麼病徵？ 患者手腕靠拇指的側面會覺得疼痛，而屈曲拇指、扭動手腕、握拳或抓握時令到肌腱繃緊疼痛加劇，手腕靠拇指的部分亦會有腫脹的情況。如果不加理會，疼痛會蔓延到整個拇指或延伸到前臂部分。患者日常生活及工作亦會受到影響，例如一些扭動手腕的動作，如扭毛巾、單手持手機、打字、使用滑鼠，甚至拿購物袋也會感到疼楚。一般來說，早上的症狀最為明顯，活動一段時間後痛楚減輕，但疼痛會隨著繼續重複一些拇指或手腕的動作再次加劇。

只有媽媽才會患上？ 雖然叫做媽媽手，但並非只有媽媽或家庭主婦才會患上這痛症。媽媽手高危群組不限女性或家庭主婦，以下人士也有較高風險：新任父母、長期使用手機或平板電腦、長期使用針織或縫紉人士、捧餐員、髮型師、水喉工匠、長期使用滑鼠鍵盤的文職人員、高爾夫球手等。

如何治療？容易復發嗎？ 當發生痛症時，應盡快找專業醫護員檢查及治療。首先盡量避免一些重複的手腕/拇指動作，讓發炎的部位休息。如有腫脹，可嘗試冰敷消腫。治療方面，可透過消炎止痛藥物來紓緩，症狀較重可接受類固醇注射來消炎止痛，但比較嚴 重的情況，便可能要透過外科手術處理。 脊醫為患者作詳細檢查、排除其他病症後，可利用手法治療來矯正錯位的關節，放鬆附近的肌肉和軟組織，根據病情配合如冷/熱敷、超聲波、電療或衝擊波來治療。一般經過正確治療及充分的休息，1至3個月內都可大大改善或者痊愈。但若病人沒有好好休息，病情不但不會好轉，日後也會很容易復發。

註冊脊醫忻銘熹