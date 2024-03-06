小朋友好幾天都沒有大便，而且每次便便時都谷得滿臉通紅，這樣是便秘嗎？小朋友的飲食習慣及腸道都與成年人不同，排便的頻率更因應不同情況而改變，到底怎麼判斷小朋友是否有便秘？如出現便秘情況又可怎樣改善？

兒科專科醫生林嘉儀指，香港小朋友便秘情況很普遍，近期有數據顯示，有一至兩成的小學生出現便秘問題，6歲以下接近三成有便秘問題。便秘可在不同年齡層出現，甚至早於嬰幼兒期都有機會出現便秘問題。

而便秘的定義除了排便次數外，還包括其他徵狀。一般來說如果持續半年，大部分時間一個星期大便次數少於3次，大便呈乾硬大塊或者呈現粒狀，而且需十分用力才可以排便，甚至於排便時感到痛楚，都屬於便秘。

飲食上的轉變、水分吸收不足、缺乏纖維素以及心理性因素都可引致便秘。例如換了不同配方的奶粉或加固時，小朋友的腸胃都需要時間適應，有些小朋友飲食、健康都沒有問題卻還是便秘，可能是因為曾經有便秘的經驗，對排便留下疼痛的印象，導致抗拒排便。