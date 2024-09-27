子女咳極唔停 中醫分寒熱治咳

小朋友咳極唔停、半夜咳醒，屬家長最頭痛。小朋友的咳嗽，可籠統地分為寒咳及熱咳，視乎其發病成因。註冊中醫師古鎧綸指，中醫在治療時會先辨證論治，了解咳嗽性質，再對症下藥，選擇合適的藥物或治療。 咳嗽哮喘不難分辨 「冷親」而誘發的咳嗽多為寒咳，常見於秋冬天，但春夏季如吹太多冷氣、洗澡時玩水冷親等都可能為寒咳；熱咳的致病成因，可以有外感熱邪、或者內傷肺熱，可以是進食過多煎炸熱氣食物，臨床表現為喉嚨痛、黃痰、鼻涕色黃色、多眼垢鼻垢等。

如何分辨咳嗽和哮喘？哮喘一般呈發作性，一般病人很可能有用西藥聞氣的習慣，休息時間也較普通咳嗽較長。中醫認為，哮喘又可分為哮和喘，哮會伴隨痰聲；喘則氣息急促，與一般咳嗽不同，不難辨別。



半夜易咳醒 入夜後溫度會下跌，未有足夠保暖的話，小朋友很容易半夜咳醒，古鎧綸指出，有些家長擔心小朋友熱而長開冷氣，但其實小朋友未必承受得了，建議家長要看好溫度，睡覺時最好為子女穿上薄長袖衫褲，腹部和頸部都要盡量蓋住，避免著涼。半夜咳醒是另一常見表現，多與鼻水倒流有關，大部分這類咳嗽患者服中藥後都很快得到緩解。如果兒童本身患有鼻敏感而繼發咳嗽，醫治時間就會更久，因要同時處理鼻水倒流、打噴嚏等過敏症狀，除了服食中藥，古鎧綸亦建議較嚴重的患者在三伏天和三九天接受天灸療法，由根本改善症狀。

忌食生冷辛辣煎炸食物 醫治咳嗽，無論成人、小朋友也可以中藥為主，辨清楚咳嗽性質，再選相對應的方藥。古鎧綸指，如屬熱咳，醫師一般會處方清熱化痰止咳類的中藥；寒咳則使用偏溫，以助驅風散寒、化痰止咳。 咳嗽時，患者應注意飲食，忌食生冷、辛辣及煎炸食物，惹痰甜食如糖果、朱古力等也不宜食用。想緩解咳嗽，家長可考慮為子女準備日常食療，古鎧綸醫師建議，可在煲湯時加入南北杏和陳皮，也可以燉川貝等，兩者均較溫和，寒熱咳也合適。另如子女屬熱咳，可買龍脷葉煲湯；如屬乾咳，則可考慮蘋果煲雪耳、雪梨水等。