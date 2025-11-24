子女矮同學一截 生長激素治療 改善身高

不少家長認為子女長得「細細粒」，只要等到發育期自然會「飆高」，便未加理會。事實上，小朋友在成長階段逐漸建立自我形象，若身高明顯落後於同齡人，可能會感到困擾。家長應培養子女正確的價值觀，讓他們明白身高只是身體特徵之一，每個人都有獨特的成長節奏，矮小並不代表有問題，也不應成為自我否定的原因。 若子女身高矮小對生活造成不便，例如在日常活動或社交中遇到困難，家長可考慮尋求醫生協助，透過專業評估了解是否需要介入治療。醫學上已有方法可改善身高，若子女因身高感到困擾，家長的理解與陪伴，加上專業支援，能為他們帶來正面的改變。

兒童過矮有定義 很多家長覺得「子女比同學矮就是過矮」，兒科專科醫生鄭碧純指出，醫學上有明確定義：根據兒童生長圖表，身高處於同年齡、同性別人群的第二百分位以下，即100個小朋友中身高倒數第二，就屬於過矮。她補充，身高七至八成由基因決定，父母身高是主要影響因素，但後天因素與疾病也不可忽視。睡眠不足、運動不足會阻礙長高；而先天性染色體異常，如特納氏綜合症、出生少於胎齡、慢性腎衰竭、生長激素缺乏、甲狀腺異常等，也可能導致過矮。此外，性早熟會讓小朋友提前停止生長，也有可能導致身材較矮小，建議諮詢醫生的意見。



把握治療黃金期 若小朋友過矮，醫生會先評估原因，包括透過問症了解作息及飲食習慣、抽血檢查排除疾病、照X光測骨齡，看看骨骼閉合情況。對於生長荷爾蒙缺乏、特納氏綜合症這類染色體異常的患者，可考慮接受生長激素治療，刺激尚未閉合的骨骼生長板生長，從而改善小朋友的高度。鄭碧純補充，一些不明原因的身材矮小，也可考慮注射生長激素。「如果生長線低於2%的小朋友，最好在4、5歲就開始接受治療， 因為愈早開始效果發揮愈好，而且治療的時間會較長。」一般患者每年可多長高2至3厘米，在首兩年治療效果最佳。此治療要在青春期前使用才有效，一般會在青春期完成，即骨齡閉合時停止治療。