子宮內膜癌｜停經後出血非逆齡，要小心！恐子宮內膜病

一名53歲已停經一年多的林姓婦女，日前又發現陰道出血，一度猜想是否保養得宜，身心狀態逆齡使得月經回歸。但是出血量多，出血型態與月經不同，因此至婦產科門診諮詢。在醫師的解釋後，接受了子宮鏡檢查及子宮內膜切片，隨後證實為子宮內膜癌。
小心子宮內膜癌 女性患病數增升
衛福部南投醫院婦產科凌大維醫師說明，近年來在台灣，子宮內膜癌的患者急速竄升，除了女性乳癌之外，子宮內膜癌是排名上升速度最快的婦女泌尿生殖道的癌症，超過了子宮頸癌。
凌大維醫師指出，致病的潛在因素與工商業形態的社會和污染的環境息息相關。舉例來說，肥胖、三高、代謝疾病症候群、早來經、晚停經、懷孕生產減少、環境荷爾蒙汙染、塑化劑氾濫等，這些誘因促使子宮內異病變，子宮內膜癌病例大幅增加，而且年輕化。當然某些關鍵的基因變異或缺失，也提高罹病的可能性。
定期抹片檢查 留意停經狀況
凌大維醫師建議，即使在停經前，有危險因子建議須就醫檢查是否有子宮內膜病變的可能性。在接受每年一次的子宮頸抹片檢查時，可以請醫師對於子宮及卵巢的健康進行評估，其中也涵蓋子宮內膜疾病的可能性；有九成的子宮內膜癌患者會出現停經後出血的症狀，因此應該多留意這個警訊。
預防子宮內膜癌 生活型態莫忽視
凌大維醫師表示，子宮內膜的厚度在停經後的評估是5mm以下為宜，但是單憑內膜的厚薄，並不足以診斷子宮內膜癌的婦女，所以每個停經後出血的婦女，都必須考慮子宮內膜病變的可能性，而子宮鏡和內膜搔刮手術，是診斷疾病最有效的方法。呼籲健康的生活型態、飲食、運動、適當的BMI和密切注意身體狀況仍是預防子宮內膜癌的不二法門。
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