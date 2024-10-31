子宮肌瘤反覆增生？中醫溫宮、疏肝、解毒三大策略 改善子宮健康

30歲的陳小姐約兩年前進行了子宮肌瘤切除手術，當時移除了兩顆曾導致她經期大量出血、約7公分大的肌瘤。然而，術後不到兩年，定期婦科檢查又發現子宮內新增了3顆約3公分大小的肌瘤，且婦產科醫師告知她，子宮狀況並不理想，這讓她非常擔憂，因此她選擇前往中醫診所進行調理。

子宮肌瘤的高盛行率及治療方式 頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰指出，子宮肌瘤是一種相當常見的婦科疾病，且隨年齡增長風險逐漸升高。除非肌瘤引發嚴重症狀，一般治療仍以保守療法和定期監察為主。常見藥物如黃體素製劑，能透過負回饋抑制子宮內膜增生，進而達到治療效果。只有當肌瘤生長速度過快、大小超過6公分、壓迫周圍器官、引發異常出血，或會影響患者生育計劃時，才會建議手術。 術後復發風險高 改變體質是關鍵 然而，手術無法徹底根治子宮肌瘤。根據統計數據顯示，單顆肌瘤在術後5年內的復發率約為35%，而有多顆子宮肌瘤的患者復發率更高，5年內超過七成。因此，若不從體質上進行調理，肌瘤復發的問題將會反覆出現，患者就會持續被同樣問題所困擾。

從中醫角度看子宮肌瘤的體質及內外因素 周宗翰中醫師解釋，子宮肌瘤的發生與多種體質因素有關。傳統中醫認為，子宮寒冷(宮寒)是主要原因之一，當腹腔溫度較低時，子宮微循環受到阻礙，免疫細胞無法有效清除異常增生的組織，進而促進子宮肌瘤的形成。現代研究也發現，貧血患者是子宮肌瘤的高風險族群，其背後的機制也與上述理論相近。 調理雌激素與生活壓力 減少子宮肌瘤復發 周宗翰中醫師進一步指出，雖然宮寒、血虛是子宮肌瘤的常見體質，但這並非唯一的病理特性，因此，僅靠八珍、四物湯等補血溫陽療法並不足以根治子宮肌瘤。由於雌激素是肌瘤增生的主要養分，月經期間若雌激素分泌過高或波動過大，子宮肌瘤便會快速增生。這類病理現象在中醫被稱為「相火」與「肝鬱」。現代患者多因生活壓力過大而出現自律神經失調的症狀，這也促使了子宮肌瘤的發生。在治療上，可使用黃芩、黃柏、地骨皮等藥材來清相火，降低雌激素過高的情況，並透過柴胡、香附等藥物疏肝，避免雌激素分泌波動過大。

免疫與外界因素也影響子宮肌瘤 周宗翰中醫師指出，有患者反映，在確診或打完疫苗後，身體狀態出現明顯變化，子宮肌瘤的生長速度也顯著加快，這暗示肌瘤的增生不僅和免疫系統有關，還涉及中醫中的「外邪」侵襲與刺激。針對這類患者，周宗翰中醫師常會以金銀花、連翹和荊防敗毒散等清熱解毒藥物，來調理患者的子宮微環境，幫助抑制肌瘤增生。 總結來說，針對子宮肌瘤的治療應諮詢專業醫師，平日居家護理可以透過丹田灸、熱敷和茶飲來進行保養，但這些方法並不能取代專業的調理、治療。對於易復發肌瘤的體質，除了賀爾蒙藥物外，西醫較少關注子宮內環境的調節，因此有相關困擾的患者，不妨尋求中醫評估，進行適當的治療調理。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】