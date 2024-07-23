孩子便秘到肚痛求醫！醫教爸媽如何改善小兒習慣性便秘

中醫門診中不乏見到焦急的家長帶著便秘肚子痛的小朋友來求診。學齡前的幼童，常因不善表達或身體還無法辨識要大便的感覺，因此沒有養成規律排便習慣，若長期忽視便秘症狀，受影響的不只有腸胃，從排尿到生長發育、情緒、睡眠等都會出現問題，父母不可不慎。

九成屬於「功能性便秘」 好發嬰兒、戒尿布及初上學

小兒便秘有超過九成是屬於功能性便秘，腸道蠕動是正常的，根據研究指出，小朋友最容易發生便秘的3個時期分別是：小嬰兒開始嘗試副食品時期、小朋友2至3歲開始練習戒尿布時期，以及小朋友開始上學時期。

常見導致便秘因素包含飲食改變，纖維或水分攝取不足、解便習慣改變、外在環境影響、解便時疼痛、心理壓力，例如過早做如廁訓練等。而不好的排便經驗常使小兒有意無意間避開排便或忍住便意，初期會造成大便硬結難出，日久將造成直腸擴張而變成習慣性便秘。