孩子手機不離手？營養師大推「吃4種食物」有益眼睛健康

台北慈濟醫院張瑋琳營養師說明，眼睛是靈魂之窗，由角膜、虹膜、視網膜及晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持健康狀態。人體若缺乏特定營養素如胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化。並列舉4種對視力保護有益的食物：

深色蔬菜或深紅色蔬菜： 前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、椰菜花、胡蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及胡蘿蔔素 ( 是維生素 A 的前驅物 ) ，建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。

深色水果： 如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，紓緩疲勞，同時補充維生素 C ，增強孩子的免疫力。

蛋黃： 蛋黃因其含維生素 A 及葉黃素，每天 1 至 2 顆適量，還能同時補充蛋白質。