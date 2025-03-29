孩子手機不離手？營養師大推「吃4種食物」有益眼睛健康

科技日新月異，電子產品儼然成為生活的一部分。然而，長時間看著螢幕，眼睛不僅會痠澀疲勞，也會導致視力的惡化，對於還在發育的孩童更有顯著影響。因此，如何在日常飲食中，讓孩子補足對視力有益的營養食品，是每個家長都關心的議題。
保護視力健康 4種有益食物多攝取
台北慈濟醫院張瑋琳營養師說明，眼睛是靈魂之窗，由角膜、虹膜、視網膜及晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持健康狀態。人體若缺乏特定營養素如胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化。並列舉4種對視力保護有益的食物：
- 深色蔬菜或深紅色蔬菜：前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、椰菜花、胡蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及胡蘿蔔素(是維生素A的前驅物)，建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。
- 深色水果：如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，紓緩疲勞，同時補充維生素C，增強孩子的免疫力。
- 蛋黃：蛋黃因其含維生素A及葉黃素，每天1至2顆適量，還能同時補充蛋白質。
- 堅果與種子：如亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓孩子每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養好選擇。
把蔬菜變個方式給孩子 輕鬆守護孩子視力
張瑋琳營養師表示，只要維持均衡的飲食及良好的生活習慣，每天至少攝取包含紅、橙、黃、綠等不同顏色的3份蔬菜、2份水果，提供足夠的護眼營養素，就能夠在生活中輕鬆護眼。此外，許多孩子會挑食，建議將護眼食材悄悄地加進飲食中，例如將胡蘿蔔燙熟打成泥，攪混進濃湯或咖哩，或是燙熟少量菠菜或地瓜葉後，加入水果牛奶中打成果昔，用水果甜味蓋過蔬菜味，就能讓孩子喝到美味果汁，又能吸收到充足營養。
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