孩子有「開學症候群」點算好？「家長必做6原則」度過挑戰

漫長悠閒的假期結束，長達50多天的假期，生活作息已經隨性顛倒的孩子們，開始做好上學的準備了嗎？哪些孩子較容易有「開學症候群」呢？

開學症候群 嚴重無法調適需專業協助 隨孩子的個人特質、在校適應能力與家庭支持等狀況而有不同。台灣衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，開學前家長應幫忙孩子收心，調整生活作息，並以身作則，減少子女上網、看電視時間，若孩子表現出不想上學的情緒，應多傾聽孩子心聲，讓孩子感受父母的關心，協助孩子緩解心理的壓力，並多鼓勵以增加上學動力。如果出現拒學、焦慮、抑鬱、易怒、或其他嚴重情緒行為問題，可考慮至兒童青少年精神科門診評估及諮詢。

收心 6 貼士 及早適用開學生活 在此，許維堅提供「開學收心操」六貼士： 貼士一：營造開學的氣氛 家長可預先提醒小朋友即將開學，找時間分享假期的快樂點滴，以及假期將結束的心情，並給予關心與重視。 貼士二：引導孩子檢視作業 檢視是否有遺漏的作業，家長可陪伴小朋友完成作業，增加親子互動。 貼士三：生活作習調整 將作習時間，如起床時間、就寢時間等調整成開學後的生活型態，逐漸恢復規律的生活習慣。 貼士四：適當規範電子產品使用 提醒孩子正確使用電子產品，家長要以身作則與小朋友一同適當使用。 貼士五：鼓勵多與同儕互動 通常有開學症候群的孩子，會較為退縮，不願意主動和同學一起玩樂，建議父母可多了解孩子人際互動的狀況，鼓勵孩子和同伴交友，認識新朋友。 貼士六：均衡飲食，避免吃過多零食 假期中也要讓孩子定時定量吃飯、均衡飲食，不要放任孩子毫無限制大吃零食。用餐時提醒孩子將飯菜吃光，攝取均衡的營養。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】